男神同款！許光漢曬FENDI Chiodo信差包、劉俊謙BV編織包女生也想要

記者鮑璿安／綜合報導

2024春夏最新男士包款報到，為大家打造出不費力的日常時髦感，FENDI Chiodo 系列帶來信差包與小背包選項，請到品牌大使許光漢帥氣演繹。而BOTTEGA VENETA獻上編織工藝新作男士Rumple包款，細膩呈現出皮革質感，同樣成為穿搭中不可缺少的極佳配件，作為情侶包也相當適合。





▲許光漢身穿皮衣外套搶先演繹了Chiodo系列信差包 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Chiodo後背包(小)。（圖／品牌提供）



由FENDI 配飾及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 所設計的 Chiodo 系列又推出最新力作，在義大利語中為「釘子」之意的 Chiodo，現將釘子概念轉化到包身上刻有 FF logo 圖案的金屬鉚釘，打造男士包款的上乘質感。許光漢身穿皮衣外套搶先演繹了Chiodo系列信差包，經典單肩包款加入柔和弧線，兩側飾有刻著 FF logo 圖案的 Chiodo 轉軸，為標誌性特色。另也有背包選項，完美的容量可豐富置物，同時肩帶圍繞中間的 Chiodo 轉軸轉動，可從雙肩背包變成實用的單手柄背包。





▲劉俊謙受邀前往Bottega Veneta 2024秋冬系列大秀現場時，一身硬挺俐落的灰色西裝巧妙搭配Rumple包。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA迎來全新男士Rumple包款。（圖／品牌提供）



BOTTEGA VENETA迎來全新男士Rumple包款，品牌以奧德賽之旅為出發，實現工藝和動態感的結合，Rumple採用顛覆傳統的工藝打造出纖薄的牛皮，透過工匠巧手製成，打造獨一無二的皮革紋理，因此每一顆包都有不同細節；並透過可肩背亦可斜跨的多元使用方式，演繹出日常經典。劉俊謙受邀前往Bottega Veneta 2024秋冬系列大秀現場時，一身硬挺俐落的灰色西裝巧妙搭配Rumple包，為大家示範紳士時髦感。