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SOGO北海道展請神社駐場　歷年最多16家實演秒飛日本

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▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

▲SOGO忠孝館北海道展今開跑，一大早就有不少人潮。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO忠孝館春季北海道展今（3／22）開跑，已有不少熟客已在第一時間報到，中午還未到就至館內品嚐現作實演美食，相當專業，今年集結百家品牌，且「現場實演、現做」多達16家，歷年最高，京都江戶川「鰻重鰻魚飯」現烤、還有伊勢うどん「烏龍麵」跟岡山多嘉屋「道明寺櫻餅」全部是現做初登場，還有請金澤市石浦神社帶來御守、繪馬讓民眾秒飛日本。

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

春季北海道展一向是SOGO上半年重頭戲，從3／22起至4／7登場，一連17天共集結百家品牌，其中有17家初登場，加上歷年最多16家實演服務，讓消費者有更多驚喜，針對北海道當地邀請FAKE surprisesweets、FROMAGEの杜的起司蛋糕，以及新千歲機場限定的人氣當紅伴手禮KINOTOYA-開拓の詩 三層巧克力餅乾獨家開賣、77年歷史老店「柳月年輪蛋糕」也帶來期間限定的草莓口味。

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

職人實演也是展場重頭戲，現場製作美味更加分，也讓民眾有彷彿置身日本的小確幸，此次初登場必嘗的京都70年老店「江戶川鰻重」，除了有鰻魚飯外，也有蒲燒鰻串供民眾淺嚐；茶席區三重縣的伊勢烏龍麵駐點現煮，逛累來碗熱騰騰的うどん（烏龍麵）也很幸福。另還有各式帶著走的美食，包括廣島-櫟 鬆餅、岡山-多嘉屋 道明寺櫻餅及草莓大福等，也都是首次來台參展。

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

本次亮點還包括有2300年歷史的金澤市最古老神社「石浦神社」，以保佑戀愛最為靈驗，此次特別駐場SOGO，現場也獨家販售石浦神社繪馬、御守及「きまちゃん-Kima醬」紀念商品，繪馬在寫完後還會專程帶回日本神社，還有神社吉祥物「きまちゃん-Kima醬」，將會在特定時間出現與民眾互動。

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

SOGO表示，展覽期間於指定日期消費滿1,000元，可兌換春櫻茶杯、花盤還有日本原裝進口有田燒碗等消費禮；持快樂購卡於日本展當日累積消費，滿2000元還有機會抽中價值6萬元頭獎「台灣虎航台北-佐賀雙人來回機票」。

▲SOGO忠孝館北海道展。（圖／業者提供）

春季正是享甜點美食的時刻，Global Mall從3／28起也舉辦「線上線下甜點烘焙大賞」，精選近200款各式甜點，包括浮誇水果蛋糕、草莓派、戚風蛋糕、抹茶捲、提拉米蘇、肉桂捲，甚至還有多款中式甜點，如涼糕、包種茶泡芙等開賣，同時更首度舉辦線上百萬會員人氣評選活動，依類別分組票選出人氣甜點，活動期間參與投票的會員即有機會抽中聚餐美食金1萬元、Johnson@Mirror 新概念健身魔鏡，另也將從正確預測人氣甜點的投票會員中，抽出500元線上購物金共10名。

關鍵字：

北海道展, SOGO忠孝, 美食, 石浦神社, 甜點

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