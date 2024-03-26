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《蠟筆小新》野原廣志上衣＋耳環被秒殺！連身裙一套變愛家好男人

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文／妞新聞

小新：「你回來了 ～」日本國民卡通《蠟筆小新》又有超強跨界合作啦！這次的主角居然不是雙葉幼稚園的屁孩野原新之助，而是有著大長臉、標誌粗眉毛、外加波浪形髮型的野原家一家之主「野原廣志」，先前為了慶祝他還完32年房貸，推出了日本KURAND聯名清酒，現在居然又有新的外快可以接了？

CUNEＸ《蠟筆小新》

模範好男人賺外快

https://www.instagram.com/p/C2eOkZZPTn0

可別小看辣個男人野原廣志喔（搖手指）！乍看在家話語權不高、弱弱的社畜小課長形象還有核武等級腳臭的他，其實是愛家愛妻愛小孩、肯打拼不靠爸的「顧家模範好男人」，而且還有穩定收入、獨棟洋房、車子，條件好到堪稱是網友爭相想嫁的人生勝利組，日本設計師品牌「CUNE」在慶祝30周年之際就找上廣志合作，7款超鬧的聯名服飾、配件一出，全網馬上掀起搶購風潮。

1.野原廣志夾克、T恤

▲《蠟筆小新》聯名服飾。（圖／cune，下同）

野原廣志一看就在休假ing，穿著有品牌招牌兔子形象的白TEE、牛仔褲，姿態悠閒地出沒在夾克外套、全黑T恤上，2款聯名單品都在細節處藏小彩蛋，夾克的領子內還藏著一排兔兔印花，短袖上衣則是在背面真的還原了廣志的背影。

2.野原廣志襯衫、連身裙

日牌《蠟筆小新》聯名7款「野原廣志超鬧上衣＋耳環」被秒殺！連身裙一套變小新爸爸

在《蠟筆小新》中總是穿著藍色上衣、寬褲的爸爸廣志，穿越到襯衫、連身裙上了！而且還是立正站好的老實姿勢，同樣在襯衫背面印著「廣志的背影」，是不是覺得很鬧，還有更幽默的用羊毛打造的聯名連身裙，直接把頭部連接領口，任誰一套都能變身廣志，妞妞們想試試看嗎？

3.野原廣志大學T

廣志生氣、廣志大笑、廣志不開心、廣志鄙夷，要多少廣志都給你！聯名大學T上裝飾滿滿的角色特寫大頭，光看就覺得會充滿爸爸的撈叨聲，寬鬆中性的版型男、女都可以穿，只是要頂得住路人的視線就是了。

4.野原廣志耳環、項鍊

除了超有梗的合作服飾系列，還能收廣志大頭造型的耳飾、項鍊，把小課長帶出門鎮場綽綽有餘，日本官網上架以來已經有多項單品被秒殺，想擁有模範好男人？快多把這些帶回家吧！

【延伸閱讀】

VICTOR蠟筆小新28聯名開賣！「小白包包、動感超人球鞋」雙葉幼兒園校車變鞋盒

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 蠟筆小新, 野原廣志

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