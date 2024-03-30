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《炸雞奇遇記》金裕貞嬌小比例好　靠4個秘訣讓狀態達顛峰

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

出生於1999年，今年才24歲的金裕貞，身高161公分、體重49公斤，過去她曾因身材過於圓潤而遭到網民攻擊，後來靠著嚴謹自律的飲控和運動，讓她成功且健康的瘦下來，現在她更大方分享自己的減肥菜單和健身習慣，一起來看看！

金裕貞在Netflix最新熱播劇《炸雞奇遇記》中飾演柳承龍的女兒，因為誤闖神秘機器瞬間從國民妹妹變成炸雞塊，好笑又離奇的劇情一播出即受到高度關注，據說有人觀看後笑到隱形眼鏡都掉出來，很期待後續劇情發展，非常推薦給需要紓壓療癒的人。

▲金裕貞。（圖／IG@you_r_love，下同）

以童星起家的金裕貞曾經因為青春期發育身材變得圓潤，後來靠著健康飲食和運動而瘦下來，加上良好的保養習慣，讓她一直保持在顛峰狀態，更被評為「20－30歲韓國最美女星」。

金裕貞維持巔峰狀態秘訣

1：冬粉取代白飯

在減肥期都會減少澱粉的攝入量，金裕貞也是，她會避免白飯和麵條，改以冬粉來取代，用同樣的飯碗裝，一碗白飯大概是150g－200g、一碗冬粉大概是30g，白飯的熱量就是300大卡起跳、冬粉則是105大卡，而且冬粉很有飽足感，對於減肥的人來說絕對是有幫助的！

2：吃南瓜沙拉

瘦身期的金裕貞會避免高油高鹽重口味食物，她特別推薦自製的南瓜沙拉，可以幫助腸胃消化、讓排便更順暢，南瓜含有維生素A和維生素E，能夠幫助抗氧化還可以保護眼睛，金裕貞長期食用後成功甩肉8公斤，想瘦下來的人絕對要試試！

3：CrossFit和皮拉提斯調整體態

身材要纖瘦而不乾柴，除了飲食，適度的運動也大有幫助！金裕貞曾透露拍戲時因為武打鏡頭，一周去3－4次的武術學院特訓，平常的時候則是會去健身房做CrossFit（包括核心訓練、爆發力及全身協調）、以及皮拉提斯訓練，因而造就了她緊緻且優美的身型線條。

4：畫畫靜心、海邊紓壓

私下的金裕貞喜歡畫畫和去海邊，在高壓的演藝環境，可透過這些休閒活動來療癒紓壓，讓自己平靜一下，期待下一次的挑戰！

金裕貞瘦身日常：

√ 隨時提醒自己運動為了吃更多好吃的！

√ 更喜歡吃自己做的菜。

√ 睡前在腳底和小腿肌肉貼膏藥，緩解疲勞防止水腫。

√ 起床後養成喝水習慣補充水分。

√ 隨身攜帶保溫杯＋喝黑咖啡。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《要久久愛》楊紫自曝易胖體質 公開一周減肥食譜：7天掉6公斤，吃出清瘦仙女體態！

一定要知道！一天之中減肥最有效的4個時間點 不知道的人瘦不下來！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 炸雞奇遇記, 金裕貞, 減肥, 瘦身

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