黃曉明「排毒蔬果汁」甩肉12公斤　大叔回歸男神等級

▲黃曉明瘦身有成。（圖／翻攝自微博/黃曉明，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

中年發福小心顯老，大陸男星黃曉明先前在陸綜分享，自己靠著喝蔬果汁，一個月瘦了12公斤，聽聽營養師高敏敏解析男神超強瘦身秘笈，維持好身材的飲食三鐵律。

#少澱粉、多高纖

營養師高敏敏分享，許多營養師倡導的飯前來一碗青菜不會錯，因為可以讓膳食纖維墊墊胃，幫助增加飽足感，挑選主食時，可以以根莖類、五穀雜糧類為優先，若選擇吃白飯也可以，以半碗為限，幫助避免血糖飆高。

#吃番茄抗氧化

常常聽到廣告詞說：「蕃茄紅了，醫生的臉就綠了」，原因是因為番茄中含有很高的茄紅素，茄紅素可以幫助降低膽固醇、抗癌、抗氧化，而且茄紅素屬於脂溶性，所以高溫加熱後，反而容易被人體吸收。

#喝排毒果汁（西芹蘋果汁、黃瓜蘋果汁）

黃曉明減重成功，被他掀起一波排毒果汁熱潮，他曾分享自己會將西芹、黃瓜、蘋果等食材打成蔬果汁當作一餐，每天再搭配2000c.c.的水，他分享只要晚上不要吃太重鹹的東西，隔天都能感受明顯的「掉秤感」。

營養師高敏敏則分享，自己也是每天下午一杯綠拿鐵，幫助補充各式蔬果營養與膳食纖維，簡單的一杯就能代替珍珠奶茶、甜食的高熱量下午茶。

黃曉明成功瘦身除飲食配合外，也維持運動的好習慣，像是他的「空腹運動操」在家裡就能夠輕鬆做起來！

1.原地踏小碎步：踮起腳尖快速原地小碎步跑，雙手交替舉起。

2.開合跳：保持核心收緊，落地時膝蓋彎曲、腳尖著地。

3.胯下擊掌：大腿抬高與地面平行，如果體重過胖不用跳，原地做就好。

4.開合跳蹲：保持核心收緊，體重過重者怕傷膝蓋，也可以原地做。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）