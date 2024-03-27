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惠而浦2024推窄身美型新家電　除濕＋空氣清淨機升級款亮相

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▲惠而浦在台發表2024最新家電系列。（圖／品牌提供）

▲惠而浦在台發表2024最新家電系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

美國家電品牌惠而浦，近期發表旗下2024年最新全系列家電，包括冰箱、洗衣機、二合一空氣清淨機與嵌入式智慧型家電，強調窄身設計適用於空間有限的小家庭，以及可多用、洗衣棒可自由拆卸的洗衣機，還有美型的空氣清淨機等。台灣品牌克立淨也發表旗下最新除濕、空氣清淨二合一「CS100超能雷神電漿空氣清淨機」旗艦款。

▲惠而浦在台發表2024最新家電系列。（圖／品牌提供）

在美式家居暢行的年代，惠而浦曾是台灣民眾愛用品牌首選，今年該品牌在台邁入50周年，面對日本、韓國品牌入市，將以小家電、大家電跟商用市場為主軸，預計引進洗碗機等廚房家電之外，也許下冰箱、洗衣機在台成為前3大品牌目標。

▲惠而浦在台發表2024最新家電系列。（圖／品牌提供）

日前惠而浦發表2024年最新家電系列，包括大容量窄身洗衣機SaniPro、SonicClean系列，涵蓋洗衣容量從12公至20公斤，讓消費者可根據自身需求選擇，17公斤規格內建感測元件，可自行判斷洗衣量與選擇適合行程，達到省水省電效果，並提供60度C蒸氣除菌、音波震動等讓清潔效果更好，Thermo Wash直立式洗衣機則有洗衣棒可拆設計，使用者能根據需求做調整。

▲惠而浦在台發表2024最新家電系列。（圖／品牌提供）

新款Intelli Sense一級變頻雙門冰箱提供224公升至430公升規格，還有嵌入式冰箱設計，並可依照使用習慣跟儲藏量調整不同溫度，而近年空污議題持續熱門，空氣清淨機居家滲透度持續上揚，新款Prui Pro清淨除濕機以美型設計，外型乾淨清爽，而針對台灣高濕度氣候也能提供除濕，強化空氣清淨效果。

▲惠而浦在台發表2024最新家電系列。（圖／品牌提供）

無獨有偶的，台灣家電品牌克立淨，也發表旗下最新「CS100超能雷神電漿空氣清淨機」旗艦款，邀請拿下德國iF、德國reddot與美國IDEA等三大世界設計大獎首獎的設計師謝榮雅操刀外型設計，其特色在於自家「電漿濾網技術」進行除菌。

▲惠而浦在台發表2024最新家電系列。（圖／品牌提供）

業者表示，CS100超能雷神電漿空氣清淨機在4／9日前推出預購優惠，原價59,800元，預購價34,800元，並加送價值2,400元的專屬濾網，可享有全機三年保固、居家空氣品質檢測以及定期到府保養服務。

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關鍵字：

家電, 惠而浦, 克立淨, 冰箱, 空氣清淨機

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