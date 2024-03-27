寶林茶室疑似食物中毒　第二間百貨店「微風台北車站」已啟動備案

▲遠百信義A13寶林茶室疑爆發集體食物中毒，目前勒令停業中。（圖／記者袁茵攝）

記者蔡惠如／綜合報導

遠百信義A13美食街寶林茶室疑似食物中毒事件延燒，北市府今（3／27）已要求寶林在台北所有分店勒令停業，寶林茶室在百貨共有2據點，包括本次事發店遠百信義A13，另一間店則在微風台北車站，A13店鋪原預計經營到3月底，而微風台北車站分店則是從2月初就封館改裝，直到現在仍未開店營業，對此微風也回覆「目前正啟動備案」。

寶林茶室疑似食物中毒事件，造成2人死亡、4人重症進加護病房，目前真正原因尚待釐清，官方目前定調為食物中毒方向偵辦，業者表示A13店鋪原本就因租約到期，預計營業至3／31收攤，而另一間寶林茶室微風台北車站，微風也回覆「該餐廳2月份起進行改裝工程，並未對外營業，目前正啟動備案中。」

其他百貨業者表示，商場針對公共空間領域，本來就會定期清潔消毒，但老實說針對這種食物中毒與食安方面，能做的措施有限，真的很難預防，因為你無法控制餐廳進貨的原料以及烹煮程序，甚至是餐廚人員的狀況，「只能盡量找有信譽的餐飲品牌」。據悉微風台北車站分店其實是正常改裝，但因A13事件爆發後，恐將影響日後餐廳營運，備案啟動應是正常程序，很可能就是換餐廳。

寶林茶室位於遠百信義A13的「FoodRepublic大食代」餐飲內，其為新加坡麵包新語集團旗下的連鎖美食廣場，特色在於其空間以老街、懷舊氛圍進行打造，而店內餐飲的招商、管理也由「FoodRepublic大食代」負責。