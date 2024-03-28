冰灰綠彩妝刷仙氣爆棚！短柄攜帶方便又可愛　QQ刷畫女團唇乾淨不髒手

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要擁有細緻的妝容，一支好的刷具肯定是不能少的輔助工具，最近就有不少MIT品牌推出質感超好的單品，不僅款式很多，重點是百元價格清洗整理也不心疼，當然要多收幾款。

＃1028 匠人系迷你刷具－冰灰綠限定色

1028近年新品研發速度超快，幾乎每月都有新貨上線，繼之前推出就受到好評的迷你刷具系列，再度換上全新色選，短柄的設計超適合出國旅行攜帶，完全不會佔空間，而且整套從底妝、眼影到修容通通有，直接整套GET很可以。

其中，之前尚未出現過的新刷型「迷你無瑕粉底刷」，在刷毛部分採用獨特設計的V型，不僅在眼下、鼻翼或是額頭等上妝細節可以更精準，密實的刷毛設計也不容易出現刷痕，緊密貼合肌膚不扎臉之外，還可以打造超服貼的底妝效果。

＃J-LIN 木韻優仕刷具系列

採用高質感加拿大胡桃木刷柄設計，在2023年推出一系列絕美刷具之後，這次再度增添兩款新成員：腮紅暈染刷、唇暈染刷，運用獨特的醫療級矽膠製作出Q彈水感的刷頭，使用起來療癒又貼膚，重點是首度使用短版的刷柄，收納在包包隨時補妝也很方便。

很多人上唇膏都有一個困擾，想要打造模糊自然唇線，但卻不想用手暈開，這時，唇暈染刷就是最好的幫手，恰到好處的大小模擬手部曲線，暈染唇邊比起唇刷更好推勻，打造隨性感的妝容，而且用完用濕紙巾擦一下就乾淨，完全沒有傳統唇刷清潔不易、容易混色的困擾。