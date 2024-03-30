Lisa時裝周「高冷御姐妝」彩妝清單公開　睫毛膏是開架品牌

文／美人圈

BLACKPINK四閨女在本次時裝周秀場，可以說是殺遍全球攝影師的底片！這回出席Louis Vuitton 2024秋冬巴黎女裝秀的Lisa憑藉「高冷貴氣御姐妝」成全場最吸睛焦點！BLACKPINK御用彩妝師MAENG，在LV秀後也立刻公開Lisa御用彩妝品清單＋化妝小技巧，想要走到哪都自帶女王氣場，拿出你的小本本先做筆記就對啦。

▲Lisa出席LV大秀。（圖／IG@lalalalisa_m，下同）

由於這次Lisa的時裝周服裝大走華麗風，為了不搶走衣服本身風采，在妝容上彩妝師MAENG透露她沒有下手很重，消腫顯深邃的韓系全包式眼線、幼態腮紅和4D嘟唇，是必須要畫螢光筆的3大重點。

Lisa時裝周眼妝重點：對腫眼泡相當友好，眼睛立刻放大3倍

彩妝師MAENG提到：Lisa眼妝很值得女生平時化妝借鑒，對腫眼泡相當友好，且搭配的韓系全包式眼線可以讓眼睛瞬間放大三倍，而且變得很有神！

Lisa眼妝步驟

步驟1：首先為了要讓眼妝保持乾淨，一定要記得先夾睫毛，從睫毛根部多次往外分段夾翹，接著再用小睫毛夾局度調整睫毛的走勢和翹度！

步驟2：Lisa眼妝這次也是走有點小煙燻路線，但不是很OVER那種，是紫褐調偏棕的感覺！先以紫褐調眼影棒大面積的鋪滿整個雙眼皮摺線並暈染，眼框邊緣要記得暈染自然。

步驟3：Lisa眼線部分要使用質地偏軟的棕色眼線筆眼線膠筆。畫內眼線時，要把睫毛根部空隙全部填滿、眼尾先不需要畫得太長，按照自己的眼型描就行。然後，用刷子沾取深棕色眼影從下往上將眼線暈開，注意要仔細暈染，把眼線和眼影銜接自然。

▲模特僅示意圖參考，用的是黑色眼線筆。（圖／小紅書@MAENG）

步驟4：使用單簇假睫毛，掰開睫毛根部貼在縫隙處。貼完之後將原生睫毛和假睫毛夾緊，使假睫毛更貼合牢固。

▲Lisa眼妝重點。（圖／IG@lalalalisa_m、小紅書@MAENG）

步驟5：睫毛膏重點塗在睫毛根部讓真睫毛可以與之黏合牢固，接著用火燒過的木棍去刮掉睫毛上多餘的硬塊，然後用木棍的餘溫去燙彎下睫毛。

步驟6：畫下眼線的時候，要把重點放在眼頭上，加深眼頭，越往後越淺。隨後用珠光眼影在下眼瞼處提亮，並繼續用棕色眼影去按壓暈染下眼線和臥蠶，就能畫出精緻但不複雜的煙燻感。

步驟7：為了防止脫妝，彩妝師MAENG會特別在使用眼線筆加深一次下眼線，然後用濃密型睫毛膏勾勒下睫毛，並以小鑷子夾出一簇一簇的感覺。

▲為了防止脫妝，彩妝師MAENG會特別在使用眼線筆加深一次下眼線。（圖／小紅書@MAENG）

步驟8：最後，用眼線膏在眼頭部分加深眼角稍微刻劃出貓系感。高光部分只在眼頭進行提亮，就完成啦！

▲在眼頭部分加深眼角稍微刻劃出貓系感。（圖／IG@lalalalisa_m、小紅書@MAENG）

Lisa時裝周腮紅重點：腮紅盡量清淡，不搶眼妝風采，但高光必備打造好膚質

畫Lisa這種帶點濃厚感的眼妝，其他位置妝感太濃就會顯得很誇張。因此，腮紅部分就要畫的稍微淺一點。彩妝師MAENG這次使用淺裸帶點冷粉紅色的腮紅，與紫色眼妝呼應。

Lisa腮紅步驟

步驟1：腮紅大範圍輕刷在蘋果肌位置。

步驟2：在兩頰最飽滿的部分，點綴高光提亮即可。

Lisa時裝周妝容唇妝重點：4D飽滿肉嘟嘟唇，純欲少女感十足

同樣地，唇彩顏色也不宜過浮誇，否則妝感就會顯得很老氣！想要打造Lisa同款4D飽滿肉嘟嘟唇，唇型不要過度清晰銳利，唇色選擇自然玫瑰色，有氣色又不招搖。

Lisa唇妝步驟

步驟1：先用唇線筆勾勒嘴唇邊界，可以稍微地暈染開唇線，不用畫出很清晰的線條。

步驟2：從唇部裡往外塗、慢慢地上色。

步驟3：將唇膏與唇線自然地融合在一起，就能打造出飽滿唇型啦。

Lisa同款彩妝品推薦

▲BOBBI BROWN流雲持久防水炫彩眼影筆 #紫褐Dusty Mauve，NT$1,300。（圖／BOBBI BROWN）

▲BOBBI BROWN微煦眼影 #taupe，NT$1,250。（圖／BOBBI BROWN）

▲KISS ME Heroine Make Volume & Curl EX 睫毛膏，價格店洽。（圖／KISS ME）

▲MAC持色奶凍腮紅 #BLUSH,PLEASE淺裸淡紫，NT$1,180。（圖／MAC Cosmetics）

▲MAC 4D嘟嘟翹唇膏 #SIMULATION 核桃冰棒，NT$1,180。（圖／MAC Cosmetics）

▲Huda Beauty Lip Contour 2.0 #Honey Beige，價格店洽。（圖／asos）

▲Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏 #035 Burgundy，NT$1,380。（圖／DIOR）

Lisa在Louis Vuitton After Party上改以酒紅色唇彩出鏡！





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