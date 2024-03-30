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4家彌月送禮激推首選！古早味油飯、人氣蛋糕捲　生男生女都合適

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文／女子學

初為人父人母，面對小小新生命，絕對是用盡心力守護，深怕出了點差錯，任何事情都戰戰兢兢的。雖說如此，但新手爸媽其實是同時帶著喜悅，也會在寶寶滿月時分享彌月禮盒，渴望把這份美好的誕生，傳遞給親朋好友們！

大家比較常聽說的是，生男送油飯、生女送蛋糕，不過隨著時代改變，現在的父母通常比較會依照自己的喜好作選擇。這次就要來為大家推薦這幾年超紅的彌月禮盒，不只外型美觀有質感，內容物更是好吃得不得了！準爸爸、準媽媽快來參考看看喔！

弄璋之喜

冊子

上層是香噴噴的油飯、下層是一隻鮮嫩的大雞腿以及兩顆象徵喜氣的紅蛋，便是知名彌月禮盒「冊子」的標準配備，用以作為生男孩的彌月之禮，可說是再適合不過。

▲冊子彌月禮盒。（圖／IG@booklet_rice）

以長糯米，加入經典的肉絲、蝦米、香菇、魷魚、蛋酥等等拌炒，成就了這份幸福的美味，而令人垂涎三尺的雞腿，還可客製化口味，有炸雞、油雞、蜜汁雞腿3種可選擇；油飯整體冷藏可存上3天、冷凍則可14天，能不帶壓力地享用完畢。

but. 奶油甜點

假如擔心油飯的糯米比較不好消化，也可考慮各類餅乾小點，像現在許多品牌都會推出餅乾禮盒，有的是豐富的綜合口味、有的則是份量充足的單一口味，讓爸媽絕對能挑到喜歡的。

▲but. 奶油甜點。（圖／IG@but.we.love.butter）

說到經典，就不得不提網路上的人氣店家 “But. we love butter”，精緻的奶油圓餅，非常適合用來作為下午茶，配上一杯好茶或咖啡，享受短暫的片刻放鬆。而but.的彌月禮盒可選擇兩款口味的奶油餅乾，像獨特的金鑽鳳梨、柴燒桂圓、或是人氣款的蜂蜜海鹽、巧克力夾心，都各有私自的愛好者呢！

弄瓦之喜

LADY KELLY

提起生女送禮，最初的起源大概就是長條的戚風蛋糕吧！隨著時代和飲食習慣改變，各種「內外兼具」的條型蛋糕變化越來越多，超適合送給親朋好友們，分享生女的喜孜孜。

▲LADY KELLY的彌月蛋糕長期深受消費者喜愛。（圖／LADY KELLY 官網）

在網路上擁有好口碑的LADY KELLY，其彌月蛋糕長期深受消費者喜愛，不少KOL、部落客更紛紛推薦，給予好評。凱莉小姐團隊研發的口味眾多，有萬年不敗的人氣黑絲綢、酸甜美味的莓果捲、濃郁的咖啡布蕾捲、清新自然的抹茶小豆捲、夏季限定的冰心芒果捲，.如果想換個常溫送禮的品項，還有香濃美味的鐵盒餅乾可選擇，即便是自用，平常買來當下午茶或解饞都很適合，是個送人不會出錯的好選擇！

十月甜

如果想要有點變化，則可參考來自台南的十月甜波士頓派！圓圓一顆含有豐富的內餡，上頭撒了奶粉增添風味，光是用想的就教人口水直流。

▲十月甜波士頓派。（圖／FB@十月甜）

而在口味上主要分成兩類，第一是雪藏系列的原味、芋頭、藍莓；第二是巧克力系列的原味、藍莓、香蕉、濃郁可可，光是決定口味就會出現選擇障礙。此外，品牌也有提供油飯禮盒，有栗子、櫻花蝦和大雞腿3種禮盒能選，搭上特製的彌月小卡，把快樂的喜悅傳遞到親友手上。

媽媽懷胎10月，爸爸跟著在旁緊密陪伴，迎接小生命象徵血脈的延續性，是非常值得紀念的一件人生大事，透過美好的禮盒分享給身邊的人，希望能藉由這樣的意象，能讓我們更珍惜人生的每一刻當下！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 彌月, 送禮, 油飯

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