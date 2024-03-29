找回原本的自己！《何百芮的地獄毒白》用直率心態過失戀的日子

文／女子學

這是一個失戀女子變成「地獄來的前女友」的故事。

喜劇影集《何百芮的地獄毒白》改編自宅女小紅的真實人生，劇情主線為她的首本著作《宅女小紅的胯下界日記》。平凡OL何百芮（郭書瑤飾）是個在公司人緣不好的會計，她有帥氣的男友，也達成買房目標，這樣看似走向幸福的人生，卻在男友劈腿後，一夕天崩地裂。沒了愛情也失業的何百芮便開始在Instagram上發表毒辣內容，沒想到因此爆紅，也漸漸地找回了原本的自我。

一集約二十幾分鐘，沒有談什麼人生大道理，很貼近我們的生活，就如同宅女小紅能把一般的日常寫得讓人笑到不行，《何百芮的地獄毒白》也忠於這樣的節奏，讓人共感到笑中帶淚。

▲喜劇影集《何百芮的地獄毒白》改編自宅女小紅的真實人生。（圖／《何百芮的地獄毒白》劇照，下同）

失戀，哭了怨了，再繼續自己的人生



說是女性復仇喜劇，其實《何百芮的地獄毒白》講的是大多數人都會經歷的失戀之旅。當一段感情失敗了，我們會陷入自我懷疑的迴圈，怎麼都走不出來，然後無的放矢地抱怨，甚至用自已為的報復來紓解鬱悶，透過種種看似無聊的小事，最後再次找回自我。

「失戀也是人生的一部分，最重要的是把自己照顧好，我們偶爾走慢一點也沒關係。」爸爸對何百芮的關心之語，溫柔地展現了父母對孩子的愛，也提醒著我們，不管遇什麼事情，前提是要「好好照顧自己」，更不要為了符合社會或他人的期望，而勉強自己。

勇敢做自己，是朋友就是朋友



「我是來工作的，不是來交朋友」雖然何百芮的行事作風讓她在公司的人緣不好，但她坦誠面對自己的心，走自己的路，是何其勇敢。在公司是如此，不過何百芮仍有知心好友兩三，彼此吵吵鬧鬧，但對方有難時便互相扶持，呈現了人與人之間不可言喻的珍貴友誼。

《何百芮的地獄毒白》是何百芮的蛻變之旅，但在其他人物的設定與情節中，又看到了現實中的某些人，他們有自己的傷，或者說，他們是縮影，顯化出人們在生活中的多種面貌，可能是用遊戲人間偽裝仍被愛為困，又或是做事精明但實為魚乾女等。生活中，扮演某種角色是必然，但重要的是不要扮著扮著，就忘了勇敢做自己。

現實中有時就是荒謬到不行，甚至是虛構的故事都不敢這樣寫。遇到這些鳥事，就像《何百芮的地獄毒白》中的何百芮那般，找到發洩情緒的方式，問題沒解決也沒關係，畢竟日子還是要繼續過下去。

延伸閱讀

《曼哈頓戀習曲》：關於失戀的搖滾情歌，簡單平凡在紛亂繁雜的世界更為珍貴

獻給人生的皮克斯動畫──《靈魂急轉彎》：找尋活著的熱情，而非緊抓活著的目的

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。