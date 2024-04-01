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JAMEI CHEN把童話森林搬進店！peter wu以「紙」打造通透穿衣美學

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN淡雅雋永的設計風格擄獲不少死忠粉絲，最近品牌跨界與義大利藝術家Sabina Feroci合作打造夢幻創作展「SABINA · GREENHOUSE」，滿室綻放的花朵蕨類極致夢幻與童趣的紙塑作品，串起心中純真的內心世界。而旅法台灣設計師吳昕威peter wu則是帶來了以紙為靈感的2024春夏系列新裝，形塑出自在通透的穿衣美學。

▲▼ 台灣設計師 。（圖／品牌提供）

▲「SABINA · GREENHOUSE」展覽將持續至4月28日，地點位於台北市大安區大安路一段125號 。（圖／品牌提供）

陳季敏跨界擔任策展人，因為喜愛紙塑家Sabina將大自然和純淨材質連結的原始概念，本次的「SABINA · GREENHOUSE」展覽秉持將一座童話森林搬進店內。Sabina從童年的塗鴉時期，她就對紙有著深厚的情感，選擇紙作為創作材料的原因是「紙張隨手可得」，且更加溫暖與氣味，具有更豐富的潛能。

▲▼ 台灣設計師 。（圖／品牌提供）

▲▼ 台灣設計師 。（圖／品牌提供）

▲紙塑家Sabina將大自然和純淨材質連結的原始概念 。（圖／品牌提供）

本次展出包含，如歐洲製作偉人雕像的「半身解析像系列」、做錯事的小朋友想躲起來的「頭套系列」、英雄也是平凡人的「淺浮雕--英雄系列」、如窺視一般逗趣搶眼的「紙珠寶系列」等，細膩呈現出生機和童趣，與JAMEI CHEN設計理念不謀而合。 

▲▼ 台灣設計師 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖成為旅法台灣設計師吳昕威peter wu同名品牌年度代言人。（圖／品牌提供）

同時旅法台灣設計師吳昕威peter wu帶來了以紙為靈感的2024春夏系列新裝，將紙質不可或缺也彷彿不存在的概念化作實穿性單品。peter wu用以標誌性無性別、無Logo的設計語言，呈現出散發清透亮澤的Taffeta塔夫塔綢連肩袖寬鬆剪裁長版風衣，可搭配同面料直筒剪裁雙摺西裝褲，形塑出如紙般舒適的穿搭理念。

▲▼ 台灣設計師 。（圖／品牌提供）

▲▼ 台灣設計師 。（圖／品牌提供）

▲實穿的風衣、西裝以簡潔線條及獨特絲絨光澤，展現優雅氣質 。（圖／品牌提供）

簡潔的輪廓線條及獨特絲絨光澤，展現神秘優雅氣質，另也提供採用科技棉面料的成套休閒西裝，獨有光澤和溫潤手感呼應著紙的柔韌機動；軍藍色粗針織polo衫纖維創造了通透的空氣感，搭配科技棉面料抽繩休閒短褲紮實手感。

關鍵字：

設計, 台灣設計師, 陳季敏, JAMEI CHEN, 吳昕威, peter wu

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