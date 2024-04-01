馬爹利單一產區珍釀系列甜蜜馨香　「清酒香氣」銀之雫葡萄酒優雅新選

▲馬爹利單一產區珍釀系列。（圖／保樂力加、黑松提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國干邑馬爹利（Martell）近期推出「馬爹利單一產區珍釀系列The Single Cru Collection」，詮釋四大干邑產區的風土之美，成為全球四大頂級干邑酒廠中，首間推出單一產區全系列的品牌。而「銀之雫葡萄酒」也現身台灣，該酒款是目前世界上唯一使用清酒酵母發酵的葡萄酒，擁有獨特的吟釀香氣，細膩風味連女性都很好入口。

每一款干邑都是氣候風土、時間與釀酒師工藝的結合作品，那些微小的細節與不同之處，造就每一支酒款的特色，空前絕後。近期推出的「馬爹利單一產區珍釀系列」以此為概念，精選來自法國四大干邑產區的生命之水，讓藏家能從舌尖感受到不同風土的絕妙滋味。

四大區包含以其紅色黏土和石灰岩土壤聞名的「優質林區（Fins Bois）」，此區生命之水質地輕盈，具備梨子和蜜桃等新鮮水果香氣；面積最小、最珍稀的干邑產區「邊緣區（Borderies）」，也是馬爹利的核心產區，其石灰岩與高比例黏土的土壤特性，賦予生命之水細緻優雅的花香與馥郁的蜜餞水果香氣。

而「小香檳區（Petite Champagne）」則以獨特的白堊土，造就結構扎實、餘韻綿長的生命之水，紅色莓果與果乾香氣，風味細緻且層次分明；「大香檳區（Grande Champagne）」擁有極高比例的白堊土，讓釀造出的生命之水不只香氣馥郁，還帶有胡椒、堅果和果乾風味，擁有絕佳陳年潛力。

來自四大干邑產區的生命之水在馬爹利酒窖中分開陳放，由首席釀酒師Christophe Valtaud挑選400款加以調和的「馬爹利單一產區珍釀系列」，僅占馬爹利酒款的1%，包含有馥郁清爽果香的「VSOP優質林區干邑」、香甜水果和細緻花香餘韻的「VSOP邊緣區干邑」、帶有莓果與果乾，加上溫暖香料與濃郁堅果的「 VSOP小香檳區干邑」風味醇厚，單瓶售價2,660元。

最後，釀酒師Christophe Valtaud在邊緣區與大香檳區特別打造的「XO大香檳區干邑」，選擇高年份生命之水調和，賦予酒款濃郁堅果與果乾香氣，並帶有獨特胡椒風味，強勁口感與芬芳果香於口中達到平衡，並於尾韻散發獨特木質香調。「XXO邊緣區干邑」產區面積最小、極為珍貴，更從中奢選年份極高、香氣巔峰的生命之水，陳釀至最理想狀態後再調和工藝，以上兩款皆為限量珍稀酒款，於瓶身印有專屬編號。「XO大香檳區干邑」售價7,160元；「XXO邊緣區干邑」售價16,560元。

葡萄酒漫畫《神之雫》近期在台又有話題，黑松代理智利瑪帝酒莊「銀之雫葡萄酒」現身台灣，該酒款是目前世界上唯一使用清酒酵母發酵的葡萄酒，獨特的吟釀香氣，展現有別於一般葡萄酒的雅緻風味。其酒款命名跟酒標設計，更是來自知名葡萄酒漫畫《神之雫》作者亞樹直姊弟之手。

「銀之雫」全系列共有三款葡萄酒，包括「銀之雫白蘇維翁」、「銀之雫莎當妮」、「銀之雫黑皮諾」。「銀之雫白蘇維翁」具有酸度適中的綿密酒質，圓潤風韻中蘊含柑橘與烤麵包香氣，在口中達成平衡；「銀之雫莎當妮」為不過桶的夏布利風格，經長時間低溫發酵，入喉富有迷人的中高酸度，尾韻縈繞著大吟釀般的稻花香氣，深邃又不失滑順；「銀之雫黑皮諾」純淨輕盈的酒體，細緻單寧又融合些許礦物風味，新鮮果香中點綴花崗岩與皮革香氣，擁有悠遠綿長的餘韻。

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