fb ig video ETtoday search mobile

馬爹利單一產區珍釀系列甜蜜馨香　「清酒香氣」銀之雫葡萄酒優雅新選

>

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

▲馬爹利單一產區珍釀系列。（圖／保樂力加、黑松提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國干邑馬爹利（Martell）近期推出「馬爹利單一產區珍釀系列The Single Cru Collection」，詮釋四大干邑產區的風土之美，成為全球四大頂級干邑酒廠中，首間推出單一產區全系列的品牌。而「銀之雫葡萄酒」也現身台灣，該酒款是目前世界上唯一使用清酒酵母發酵的葡萄酒，擁有獨特的吟釀香氣，細膩風味連女性都很好入口。

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

每一款干邑都是氣候風土、時間與釀酒師工藝的結合作品，那些微小的細節與不同之處，造就每一支酒款的特色，空前絕後。近期推出的「馬爹利單一產區珍釀系列」以此為概念，精選來自法國四大干邑產區的生命之水，讓藏家能從舌尖感受到不同風土的絕妙滋味。

四大區包含以其紅色黏土和石灰岩土壤聞名的「優質林區（Fins Bois）」，此區生命之水質地輕盈，具備梨子和蜜桃等新鮮水果香氣；面積最小、最珍稀的干邑產區「邊緣區（Borderies）」，也是馬爹利的核心產區，其石灰岩與高比例黏土的土壤特性，賦予生命之水細緻優雅的花香與馥郁的蜜餞水果香氣。

而「小香檳區（Petite Champagne）」則以獨特的白堊土，造就結構扎實、餘韻綿長的生命之水，紅色莓果與果乾香氣，風味細緻且層次分明；「大香檳區（Grande Champagne）」擁有極高比例的白堊土，讓釀造出的生命之水不只香氣馥郁，還帶有胡椒、堅果和果乾風味，擁有絕佳陳年潛力。

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

來自四大干邑產區的生命之水在馬爹利酒窖中分開陳放，由首席釀酒師Christophe Valtaud挑選400款加以調和的「馬爹利單一產區珍釀系列」，僅占馬爹利酒款的1%，包含有馥郁清爽果香的「VSOP優質林區干邑」、香甜水果和細緻花香餘韻的「VSOP邊緣區干邑」、帶有莓果與果乾，加上溫暖香料與濃郁堅果的「 VSOP小香檳區干邑」風味醇厚，單瓶售價2,660元。

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

最後，釀酒師Christophe Valtaud在邊緣區與大香檳區特別打造的「XO大香檳區干邑」，選擇高年份生命之水調和，賦予酒款濃郁堅果與果乾香氣，並帶有獨特胡椒風味，強勁口感與芬芳果香於口中達到平衡，並於尾韻散發獨特木質香調。「XXO邊緣區干邑」產區面積最小、極為珍貴，更從中奢選年份極高、香氣巔峰的生命之水，陳釀至最理想狀態後再調和工藝，以上兩款皆為限量珍稀酒款，於瓶身印有專屬編號。「XO大香檳區干邑」售價7,160元；「XXO邊緣區干邑」售價16,560元。

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

葡萄酒漫畫《神之雫》近期在台又有話題，黑松代理智利瑪帝酒莊「銀之雫葡萄酒」現身台灣，該酒款是目前世界上唯一使用清酒酵母發酵的葡萄酒，獨特的吟釀香氣，展現有別於一般葡萄酒的雅緻風味。其酒款命名跟酒標設計，更是來自知名葡萄酒漫畫《神之雫》作者亞樹直姊弟之手。

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供）

「銀之雫」全系列共有三款葡萄酒，包括「銀之雫白蘇維翁」、「銀之雫莎當妮」、「銀之雫黑皮諾」。「銀之雫白蘇維翁」具有酸度適中的綿密酒質，圓潤風韻中蘊含柑橘與烤麵包香氣，在口中達成平衡；「銀之雫莎當妮」為不過桶的夏布利風格，經長時間低溫發酵，入喉富有迷人的中高酸度，尾韻縈繞著大吟釀般的稻花香氣，深邃又不失滑順；「銀之雫黑皮諾」純淨輕盈的酒體，細緻單寧又融合些許礦物風味，新鮮果香中點綴花崗岩與皮革香氣，擁有悠遠綿長的餘韻。

▲馬爹利單一產區珍釀系列，具有「清酒香氣」的銀之雫葡萄酒。（圖／保樂力加、黑松提供） 

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

干邑, 馬爹利, 銀之雫, 葡萄酒, 珍稀酒款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到貓咪還是森林？秒測你的未來運勢

超準！第一眼看到貓咪還是森林？秒測你的未來運勢

周子瑜變成熟無死角美貌曝！罕見穿「超緊洋裝」搭及腰長髮更仙　

周子瑜變成熟無死角美貌曝！罕見穿「超緊洋裝」搭及腰長髮更仙　

陳喬恩差點刷了百萬愛馬仕柏金包　「年紀大了」理智戰勝一切

陳喬恩差點刷了百萬愛馬仕柏金包　「年紀大了」理智戰勝一切

錢包掉了第一反應是什麼？超準心測秒測「遇見渣男機率」有多高 柯震東自曝「白襪魔人」每天都穿！陪女友逛街不敢先走：會被罵 盤點7位韓星「下班休閒」！小櫻花巧手織激短背心、文佳煐解鎖作家身份 Lisa從「只背CELINE」默默轉愛這些精品包！LV、LOEWE出鏡率超高 85度C愚人節買一送一　星巴克數位好友分享最後一天 星巴克今起一連兩天「買一送一免抽券」　證件上有2、6現賺一杯 羅志祥百萬愛馬仕柏金包隨興放地上　網友心疼他回「OK的」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面