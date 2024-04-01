小米米粉節4／1開跑55吋電視賣11,499元　86吋立買省3.2萬

▲小米米粉節家電優惠4／1正式開跑。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米旗下促銷檔期「米粉節」，將從今（4／1）晚上8點正式開跑，針對家電推出電視、體脂機、無線吸塵器、掃拖機器人等新品、熱賣商品優惠，其中55吋電視折扣後特價僅11,499元，廉租屋族或學生都可負擔得起，且86吋電視直降32,000元、掃拖機器人最高降幅也達14,000元，有看好的話，快準備出手爽過夏天。

小米米粉節從今天晚間8點起至4／16晚上11：59 期間舉辦，針對家電將陸續開賣體脂計 S400、電腦螢幕 A24i、掃拖機器人X20+、無線吸塵器 G20 Lite、Xiaomi 電競曲面螢幕G34WQi等眾多新品，此外電視顯示器也在優惠促銷之列，Xiaomi A Pro 55吋智慧顯示器採用一體成型的細緻金屬框設計，提供4K Ultra HD解析度、Dolby Vision與Dolby Audio、DTS-X、DTS Virtual:X，售價11,999元，特價11,499元。

其他智慧顯示器 Max 86吋提供4K Ultra HD 解析度、120Hz螢幕更新頻率，結合4K 120Hz MEMC技術，號稱影像可高速場景無卡頓，售價69,999元，米粉節特價37,999元，現省32,000元；智慧顯示器 A Pro 65吋以頂級金屬極窄邊框外觀，支援4K Ultra HD 顯示器搭配3840 × 2160解析度、Dolby Vision技術與DCI-P3 色域標準，售價15,999元，特價13,999元。

清潔家電無線吸塵器 G20 Lite吸力18,000Pa，搭配前置式LED 頭燈，並於出風位置配備五重過濾系統，升級刷頭與二合一刷頭加上內建2200mAh電池，最高可連續使用45分鐘，售價2,495 元，預計4／8上午10：00起開賣。

掃拖機器人X20+延續前代清掃、吸塵、拖地和清潔4合1特色，擁有超越前代的6000Pa吸力，加上集塵盒內的雙風道循環集塵設計，可在10秒內迅速清空集塵盒，內裝大容量集塵袋，最高可長達 75 天免倒垃圾。



且X20+可在米家app 當中額外提供「先掃後拖」模式的設定，並且有四段吸力可以選擇。此外，用戶還能透過「回洗頻率」設定，在地板髒污程度較高的時候設定「每 1.5 坪回洗一次」，自由選擇需要的清潔模式，售價11,995 元，4／8上午10:00開放預購，4／15正式開賣。

韓廠LG近期也在台推出旗下AI DD蒸氣直驅變頻洗衣機升級款，承襲蒸氣殺菌、全不鏽鋼洗衣筒槽與TurboWash勁速洗功能，更全面採用AI DD智慧直驅變頻馬達，搭載AI智慧洗功能，運用大數據自動偵測衣物材質、柔軟度，進而安排最適合的洗滌模式，有效提升衣物保護力，此外因應小家庭空間，也推出市面最窄機身的19公斤容量選擇。

LG AI DD 蒸氣直驅變頻洗衣機從15至19公斤容量，均有提供消費者選擇，售價為新台幣19,900元起；而搭載TurboWash 3D技術、LCD智慧顯示螢幕與LED面板的21及23公斤容量，售價為新台幣29,900元起，目前已於台灣上市。