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日網超準心測「選一款餅乾」　測你的專注力有多高

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文／Workworks職場人

「同事經過座位旁容易分心、會議進行到一半突然腦袋斷線」職場人們在職場或生活上是個容易專注的人嗎？繼先前介紹「理想上司心理測驗」後，本篇編輯將分享「職場專注力」超準心測，大家快一起來測試看看吧！

▲「職場專注力」超準心測。（圖／shinri，下同）

問題：臨時決定烤餅乾作為零食，妞妞們在查看食譜時，會傾向選擇哪一款餅乾呢？

A.漩渦曲奇餅

B.簡單形狀的餅乾

C.巧克力餅乾

D.果醬夾心餅乾

--------------------以下解析--------------------

選「A」的你：漩渦曲奇餅乾

選「漩渦曲奇餅乾」的你，代表你的專注程度可以保持30％。職場人們秉持著隨心所欲的工作態度，心情好的時候工作就能順利進行，心情不好的時候幾乎寸步難行，因為你非常重視不要替自己增加無形的壓力，對於眼前的工作很難產生集中的專注度。

選「B」的你：簡單形狀餅乾

選「簡單形狀餅乾」的你，代表你的專注程度可以保持10%。工作或是會議的時間一但拉長，職場人們的專注度及動力將會越降越低，相較於長久型的目標任務，職場人們更熱衷於處理一次性的任務，因為能立即看到努力的成果。如果你開始思考就無法動彈，所以如果沒有任何計劃地突然行動，似乎可以發揮更大的力量。

選「C」的你：巧克力餅乾

選「巧克力餅乾」的你，代表你的專注程度可以保持60%。透過眼前專案任務的管理，能有效地控制專注程度，簡單來說，職場人們是個頭腦派的員工，平時工作態度習慣按照計劃、釐清工作專案的輕重緩急，在應該工作的時間會盡全力完成個人的責任事務，也不會不自量力選擇高於自己能力的事項，因此專注集中力會相較其他選項來得更長。

選「D」的你：果醬夾心餅乾

選「果醬夾心餅乾」的你，代表你的專注程度可以保持90%。職場人善於設定工作目標，且骨子裡帶著堅強的意志，只要在結果尚未得到之前絕對不會輕言放棄，由於你每天都高度專注地工作，甚至熱衷到連吃飯和睡覺時間都會忘記，一旦進入工作魔人狀態，時間一眨眼就過去了。

職場人們測出的結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢

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