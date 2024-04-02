IKEA TESAMMANS聯名系列台灣開賣　家有藝術品129元起

▲IKEA TESAMMANS聯名系列台灣開賣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

總覺得白色、木色基底的裝潢少了什麼嗎？IKEA近期在台推出與荷蘭設計師雙人組Raw Color攜手合作的TESAMMANS聯名系列，擅長玩轉材質加上色彩搭配的獨特風格，一件單品就能點亮整個基礎色家居空間，充滿不同幾何線條的收納櫃、無法一眼看穿的時鐘、有如垂布般輕盈視覺卻是鋼板的邊桌，點亮家裡的趣味開關，畢竟誰能忽視色彩搶眼堆疊起來的三層燈罩呢？

荷蘭藝術家Raw Color擅長玩轉色彩，對光影和不同形體的互動有敏銳洞察力，TESAMMANS聯名系列以令人驚豔的色彩，搭配極簡的線條設計，推出家具、織品與家飾品，該系列能和既有居家元素巧妙搭配，為空間增添意想不到的變化。

TESAMMANS系列使用15種顏色，結合金屬、織品、玻璃等多種異材質，包括四面都有不同角度開口的收納櫃，運用不同顏色漸進堆疊，配合間距不同的鏤空直紋，讓推車移動時會因視覺暫留產生莫列波紋（Moiré Effect）的效果；打破傳統造型設計的時鐘，邊緣凸出的半圓取代傳統指針，鐘盤上的鏤空線條讓每分鐘有短暫交疊產生的莫列波紋，像是一個不斷變化的藝術品。

由波紋鋼板製成的收納邊桌，以柔霧感的粉紅搭配飽和紅棕色，彷彿甜點般可愛，下方還有空間可放置物品。傘面形狀的吊燈，巧妙運用橘黃漸層色調，亮燈時能感受到色彩和光影的交互作用，為空間營造出溫柔舒適的感覺，三層傘狀燈罩的設計也很搶眼。

設計師搭檔Raw Color表示：「色彩從來都不是單獨存在的，需要互相搭配。顏色只有在和其他顏色相鄰時，才能展現它的真實個性。例如，紅色與粉紅色放在一起時，看起來是協調的；但與藍色一起出現時，會看起來更明亮，也創造了對比。 」

TESAMMANS聯名系列已於4／1在台上市，全系列共17款商品，包括家具、織品與居家用品如時鐘、馬克杯、布毯、花盆、靠枕與吊飾等。

英國生活品牌 Mins London即起由代理商捷洋國際在台開賣，主打英式美學的靜奢風格，Mins London旗下商品共涵蓋 Beauty、Kitchen 和 Lifestyle 三大系列，包括Beauty系列AYO正負離子吹風機；Kitchen系列的琺瑯鑄鐵鍋、矽膠隔熱墊等；Lifestyle系列則有電動奶泡機和開瓶器等多項生活選物。

琺瑯鑄鐵鍋以「生鐵」製作而成，強調能讓鍋內穩定導熱，厚實的鍋蓋和鍋身結構同時能提升保溫性，在鍋蓋的鐵柄上都有專屬編號，強調獨特性，24公分深鍋提供倫敦藍、倫敦橘、櫻花粉色，售價4,690元；30公分淺鍋有倫敦藍、櫻花粉、檸檬黃，售價5,690元。

AYO正負離子吹風機之前在募資平台上試賣，50天突破募資目標4269%，原定售價為6,980元，慶祝Mins London進駐台灣，4月期間推優惠特價4,980元，提供星幻白、薄霧金和迷霧黑三款顏色。