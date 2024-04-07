今年「格雷系穿搭」、「芭蕾風」最流行　選對單品提升造型精緻度

文／美人圈

2024穿搭流行趨勢出爐啦！今年除了蝴蝶結元素一樣很紅外，居然還冒出了一身灰的「格雷系穿搭」？！超有質感的灰色調服飾又該如何搭配出最搶眼的造型，今天小編就為大家整理了2024穿搭流行趨勢，一起來看看今年有哪些必參考的穿搭元素，同時淘汰掉衣櫃裡的過時單品吧！

2024穿搭流行趨勢

1：蝴蝶結

從2023年底流行起的蝴蝶結元素，到了2024年春季一樣是重點趨勢！蝴蝶結可以說是芭蕾風穿搭的核心，只不過今年會更加的日常化，可以當作提升造型精緻度的亮點，增加少女氣息，與一字肩、木耳邊上衣做搭配都相當適合，也可以用蝴蝶結做為髮飾增加造型整體感！

▲今年蝴蝶結元素會更加日常化。（圖／pehrt、IG@primiily）

2：銀色元素

在Y2K浪潮回歸後，銀色開始重回我們的視野，從2023年Diesel掀起的金屬穿搭開始，這種充滿科幻感和未來感的銀色元素就運用到了許多服飾上，不僅百搭還能迅速點亮造型，像是銀色髮箍、復古球鞋和包包都是今年絕對要準備的單品！

▲銀色髮箍、復古球鞋和包包都是今年必備單品。（圖／IG@for_everyoung10、jwpei）

3：紅色系單品

從聖誕紅到元旦的紅色系單品，到了2024年一樣會繼續流行下去，只不過穿搭的重點會逐漸從紅毛衣這種面積較大的單品，轉變成更加輕盈的局部紅色點綴，例如：絲帶、包包、帽子、鞋子等。紅色不僅好駕馭，還能讓整身穿搭更出彩，無論是搭配藍色、白色還是黑色都不易出錯！

▲紅色元素2024年一樣會繼續流行下去。（圖／IG@frombeginning_）

4：透視疊穿

疊穿能增加穿搭的層次感，選擇透膚單品進行疊穿，也能讓整體看起來更加輕盈，相當適合春季與夏季，尤其在今年薄紗質感的半身裙超受歡迎，輕鬆就能營造輕盈優雅的氛圍感，不管是搭配長裙還是褲子都很有特點！

▲透視疊穿很適合春季與夏季。（圖／小紅書@ffcheer穿搭日記、IG@rlo_blxlzl）

5：格雷系穿搭

在今年突然流行起以灰色調為主的格雷系穿搭，簡約又高級，以不同深淺的灰色加上不同面料讓穿搭更有層次感，而且灰色也表現出一種穩定與平衡的狀態，因此很容易就能打造出低調、幹練又理性的穿搭造型。

▲簡約高級的格雷系穿搭。（圖／小紅書@陳哦啦）

在搭配方面，格雷系穿搭通常強調的是簡潔大方，所以在挑選單品時可以注重剪裁和線條設計，不要挑選太過繁瑣的圖案，以免看起來沒質感！

▲格雷系單品不要挑選太過繁瑣的圖案。（圖／IG@taeyeon_ss）

6：尖頭鞋

在今年幾乎人手一雙的尖頭鞋，不僅修飾腳型還能拉長身體比例，搭配牛仔褲能顯得帥氣又時髦，搭配闊腿西裝褲則帶了幾分輕鬆的感覺，能營造出相當大氣的氛圍。如果喜歡俏皮的感覺則可以搭配長襪與短裙，其實就會變成類似瑪莉珍鞋的穿法，不僅能去掉尖頭鞋帶來的頓感，還能多一些優雅氣質！

▲尖頭鞋穿搭。（圖／小紅書@yuetming-、小紅書@飯泥沙）

7：法棍包

被LE SSERAFIM允真帶紅的法棍包，不管是肩背或手拎都可以讓穿搭立馬充滿個性，稜角分明的包包設計也相當有辨識度，簡潔的設計更是增加了復古高級感，最近還流行起了在包包上做裝飾，在手把繫上絲帶或玩偶吊飾，更能讓你的法棍包增加獨特性！

▲法棍包不管是肩背或手拎都可以讓穿搭立馬有個性。（圖／IG@jenaissante）

8：大手提包

2024年比起精緻的小包，容量大的手提包會更受大家歡迎，不管是搭配大衣或西裝，這種較大的手提包都能為穿搭增添一絲慵懶與隨興，也看起來更具時髦感，加上肩背袋的話還能同時兼具便利性，不少品牌曾推出的大手提包在最近又再度賣翻，絕對要趁斷貨之前趕緊入手一個。

▲大包回歸。（圖／IG@for_everyoung10、@roses_are_rosie）

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