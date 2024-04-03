頭皮搔癢敏感？天氣轉熱「頭皮保養3原則」一次看

▲濕熱氣候容易造成頭皮出汗、搔癢等問題。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

即將邁入酷暑的季節轉換之際，悶熱的環境以及日漸增長的日曬時間，頭皮特別容易出汗、感到油膩，甚至衍生出搔癢、頭皮敏感等困擾，盤點頭皮保養建議，一次看仔細！

10/10資深訓練講師Tina指出，頭皮在穩定情況下，會存在20多種微生物菌落，維持「頭皮菌相生態圈平衡」是打造健康頭皮與髮絲強韌生長環境的基礎。一旦頭皮的角質層受到外力因素造成破損，菌相比例失衡即有可能發生頭皮搔癢、異常脂漏、 頭皮屑等問題。然而，伴隨高溫天氣同步提升的出油量、汗水量都會破壞平衡，尤其在濕熱的季節將更為劇烈。針對悶熱的亞熱帶氣候環境，Tina提出頭皮保養建議：

#掃除髒污並加強潔淨

空氣中的灰塵、髒污容易沾附在頭皮與髮絲上，洗髮前可以先使用梳子將頭髮打結的部分梳開，讓頭皮更容易清潔乾淨。

#適度按摩頭皮

以雙手或是搭配頭皮紓壓工具按摩頭皮，促進循環、幫助頭皮維持健康，減少油脂分泌過剩等問題。力道輕柔，避免指尖刮傷肌膚角質層。

#注重頭皮保濕

選用天然、純淨配方的產品為頭皮進行適度保濕，幫助調節皮脂分泌，維持保水性良好的健康角質層。

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▲rahua 淨化平衡頭皮精華，124ml，1,350元。