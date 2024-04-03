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陳庭妮帥過頭！與人間芭比Somi帶貨Prada「再生尼龍包」大容量超勸敗

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記者鮑璿安／綜合報導

已經在社群上被洗版一波，Prada 再生尼龍Re-Nylon 系列以超高出鏡率，成為時下矚目的包袋款式，韓星全昭彌Somi、NCT成員在玹和台灣藝人們都上身，包款兼具大容量和個性化廓形，建構出永續時尚，熱度絲毫不輸給皮革包！

▲▼ prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲全昭彌Somi穿著黑色洋裝演繹這款「Re-Edition 1978」手提包 。（圖／翻攝自全昭彌SomiIG）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲系列透過回收與淨化製成再生尼龍 。（圖／品牌提供）

全昭彌Somi穿著黑色洋裝演繹這款「Re-Edition 1978」手提包，包款的大尺寸、雙手柄廓形格外醒目，點綴上標誌性的Prada三角標誌，系列將從海洋 （如漁網） 和垃圾掩埋場所收集的塑膠，以及來自世界各地的紡織纖維廢料，透過回收與淨化製成再生尼龍，展現不同於皮革材質的俐落風貌，也成為品牌的主推品項。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲曾之喬、陳庭妮帥氣示範Re-Nylon 系列 。（圖／翻攝自曾之喬、陳庭妮IG）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲南韓男團NCT人氣成員在玹 。（圖／翻攝自在玹IG）

台灣女星曾之喬換上簡單的白色背心搭百褶長裙，一同示範再生尼龍手提包，盡顯率性和優雅姿態，她提到，「當然繁複也有繁複的美，不過我大多的時候會選擇簡單。」運用黑白色調構建出百看不膩的穿搭。陳庭妮以幹練的連帽裙裝，將重點放在手拎焦糖色款式包款上，難得流露帥氣的模樣。而Re-Nylon 系列的百搭性質不光女生能夠駕馭，NCT成員在玹則背上了較為小巧日常的相機包款式，助攻全身穿搭，帥氣值飆高不少！

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

同時，Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

關鍵字：

陳庭妮, Prada, 再生尼龍, somi, NCT

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