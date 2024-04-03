「高雄姑娘」邵雨薇美白無極限　自曝曬後「沖冷水」、耳朵也要塗防曬

▲邵雨薇今出席保養代言，透露明日即將啟程前往東京遊學。（圖／記者曾怡嘉攝、翻攝自FB/邵雨薇，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

邵雨薇今（4／3）身穿一襲白色長洋出席保養品牌代言活動，她曾公開提到：「想成為一張白紙」，平時對於美白保養下了不少功夫，她就透露日前在台南拍戲，除了臉部做好防曬外，就連耳朵、脖子後方都要塗滿，也曾為了亮白每天吃兩顆奇異果，不小心導致過敏，她認為保養還是找對適合自己的方式最重要。

▲一襲白色長洋看起來仙氣飄飄。

邵雨薇表示，今年開始願意曬太陽，認為還是多少曬一點太陽才健康，拍戲力求做足防曬，尤其是脖子後方和耳朵都不能馬虎，另一方面身體中的水分要足，無論是喝的或是肌膚抹的，本身自己是混合肌膚，有時候適合補水、有時候適合補油，這些都需要自己觀察。自己最近迷上早C晚C的保養法，早上在防曬之前使用寶拉珍選C15 縮時亮白抗氧精萃，亮白變得更有效率，讓她一用愛上。

▲高雄姑娘邵雨薇保養注重美白。

她也大方分享曬後不變黑的秘密，就是曬完後立刻沖冷水，讓膚溫立刻降下來，這就是她自己的抗黑小撇步，先前也會靠吃水果美白，一天兩顆奇異果，肌膚亮白效果很好，但也是因為吃太多，這種發毛水果反而引起肌膚過敏，她提到芭樂也是好選擇。

▲戲劇《商魂》中的自然演出，讓她人氣更上一階。

她也建議女生，別人的保養方式，不一定適合你，請先確定自己的膚質，了解膚況後，針對自己在意的部位對症下藥，當膚況達到油水平衡，肌膚看起來自然健康漂亮。