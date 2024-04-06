fb ig video ETtoday search mobile

爆準！第一眼看到雪還是岩石？秒測你的「真實婚姻觀」

>

記者曾怡嘉／綜合報導

人家說第一眼視覺，往往印證內心真實想法，《小紅書》上有一個超準心測，從你的第一眼就能看出你的未來的婚姻觀，一起來測測看！

#你第一眼看到什麼？

▲▼爆準心理測驗　秒測你的「婚姻觀」 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.馬

B.雪

C.岩石

----------（下有完整解析）

#挑選A的你

你在婚姻中很重視實質的需求，你認為再完美的愛情，也抵擋不了柴米油鹽的現實，因此你在尋找另一半時，很注重對方的經濟基礎，期望未來能擁有穩定的生活。對你來說，現實層面是你最重視的條件，很多事情口說無憑，你更看重對方的能力和實際表現。你希望自己的婚姻能獲得家人的支持，這樣才能獲得幸福，這樣才能給你帶來信賴感。

#挑選B的你

你很容易被另一半的甜言蜜語來打動，對方不一定要有和優渥的經濟條件，但是心思一定都要放在你身上，時時刻刻對你表達愛意和關心，所以你很容易戀愛腦上身，即便家人不支持，你也會為了愛而私定終生，對你來說，婚姻就是兩個人的選擇和決定，不需要被外界所左右。

#挑選C的你

你不會為了結婚而結婚，你寧可單身也不要隨便湊合找個伴，你對於另一半的期望較高，你希望能遇到和你一樣有能力也有目標的人，一起共創未來。對你來說，另一半是否和你有共同興趣很重要，要能夠聊天、互動，彼此成長，這才是你心目中的理想對象。

關鍵字：

心測, 婚姻觀, 第一眼, 小紅書, 測試

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

懂得人都不想交往的三大星座！TOP 1愛得窒息、討厭又把對方折磨到死

懂得人都不想交往的三大星座！TOP 1愛得窒息、討厭又把對方折磨到死

日網超準心測「選一款餅乾」　測你的專注力有多高

日網超準心測「選一款餅乾」　測你的專注力有多高

Swatch黑化版史努比錶接力登場　新月當日開搶

Swatch黑化版史努比錶接力登場　新月當日開搶

想知道同事真實性格　看辦公桌秒知道 Lisa受寵LV包背不完　款款都是買不到的絕版限量品 超模凱特摩絲21歲女兒基因神遺傳！母女合體曬FENDI氣場全開 孔曉振疊搭香奈兒戒超時髦　慶生裝露美腿又甜又帥 熱門「蝴蝶結包包」6款推薦！允貞愛用容量超大、Jennie帶貨搶翻天 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1個性自負又愛面子　惹怒他們絕對先低頭 錢包掉了第一反應是什麼？超準心測秒測「遇見渣男機率」有多高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面