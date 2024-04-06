爆準！第一眼看到雪還是岩石？秒測你的「真實婚姻觀」

記者曾怡嘉／綜合報導

人家說第一眼視覺，往往印證內心真實想法，《小紅書》上有一個超準心測，從你的第一眼就能看出你的未來的婚姻觀，一起來測測看！

#你第一眼看到什麼？

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.馬



B.雪



C.岩石

----------（下有完整解析）

#挑選A的你

你在婚姻中很重視實質的需求，你認為再完美的愛情，也抵擋不了柴米油鹽的現實，因此你在尋找另一半時，很注重對方的經濟基礎，期望未來能擁有穩定的生活。對你來說，現實層面是你最重視的條件，很多事情口說無憑，你更看重對方的能力和實際表現。你希望自己的婚姻能獲得家人的支持，這樣才能獲得幸福，這樣才能給你帶來信賴感。

#挑選B的你

你很容易被另一半的甜言蜜語來打動，對方不一定要有和優渥的經濟條件，但是心思一定都要放在你身上，時時刻刻對你表達愛意和關心，所以你很容易戀愛腦上身，即便家人不支持，你也會為了愛而私定終生，對你來說，婚姻就是兩個人的選擇和決定，不需要被外界所左右。

#挑選C的你

你不會為了結婚而結婚，你寧可單身也不要隨便湊合找個伴，你對於另一半的期望較高，你希望能遇到和你一樣有能力也有目標的人，一起共創未來。對你來說，另一半是否和你有共同興趣很重要，要能夠聊天、互動，彼此成長，這才是你心目中的理想對象。