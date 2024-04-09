2024母親節必買「加大版保養」！克蘭詩雙激萃、朵法花梨木卸妝膏34折

▲在母親節檔期時推出明星商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2024年母親節各品牌推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的愛用好物。

Dior迪奧



Dior每年母親節都被狂敲碗的限定加大容量版，今年一口氣獻上全年熱銷、口碑好評不斷的3大明星精華，包含新一代「發光能量瓶」逆時能量精華、回櫃率第一的「紅色奇蹟」極效賦活精萃和頂級花蜜系列「玫瑰小粉鑽精華」精萃再生玫瑰微導精露，不管是想要緊緻、穩膚還是全方位抗老養護的人都能開心囤起來。

▲Dior 精萃再生玫瑰微導精露 限定加大容量版，75ml，NT$14,500。



Dior頂級保養「再生花蜜系列」中的「玫瑰小粉鑽精華」精萃再生玫瑰微導精露，曾創下全球每分鐘賣出一瓶的佳績，連賈靜雯、Selina任家萱都是愛用粉絲。蘊含10,000顆「玫瑰粉鑽微導膠囊」，提供肌膚2倍濃萃的微營養素及玫瑰花液的高效修護能量，用過的人都大讚「超有感」、「此生必收精華」。

▲Dior 逆時能量精華 限定加大容量版，75ml，NT$6,700。



新一代「發光能量瓶」逆時能量精華，新添加「喚妍草酵素萃取液」與「托斯卡尼鳶尾花萃取」兩大核心成分，同時搭載創新「雙重膠囊包覆技術」，讓有效成分快速精準直達肌底，不僅能幫助改善老化跡象，更能讓肌膚更緊緻、更健康，使肌膚呈現睡飽狀態般滿載活力。

▲Dior 極效賦活精萃 限定加大容量版，75ml，NT$5,900。



被迪奧鐵粉狂推的「紅色奇蹟」極效賦活精萃，是Dior熱銷10幾年、回購率一直居高不下的超熱賣明星商品，擁有精華乳獨特質地，能使肌膚更加強韌健康，被網友大讚穩定膚況超有感，每次推出限量加大版都被搶購一空。

CLARINS克蘭詩



克蘭詩今年母親節，不僅打包黃金雙激萃、淡斑精華、黃金亮眼萃、賽車眼霜、彈簧霜等5大經典商品，更將皮秒凍膜、限量春彩系列、妝前修修乳等3大重點新品納入，共推出16款重點明星優惠組合，最低折數下殺68折。這次更選定超熱賣明星商品「黃金雙激萃」（經典版）推出75ml限定大容量，價值NT$7,500的大容量雙激萃，以73折優惠價就能入手。

▲克蘭詩 黃金雙激粹 經典版大容量，75ml，優惠價NT$5,500。

DARPHIN朵法



法國頂級芳療保養品牌DARPHIN深受不少敏感肌愛戴，每年都被搶購一空的精選大容量商品今年同樣沒缺席，特別將最熱賣的3大明星商品推出限定大容量版。其中專為敏感肌研發，能溫和帶走髒污及彩妝，同時安撫脆弱肌膚的全效舒緩潔膚乳也再度推出500ml大容量限定版，價值NT$4,000，以65折就能帶回家。

▲DARPHIN 全效舒緩潔膚乳，500ml，優惠價NT$2,600。

而不含酒精，可溫和清潔、舒緩保濕、維持肌膚健康pH值的全效舒緩淨膚水，同樣也有推出500ml大容量限定版，還加送全效舒緩潔膚乳25ml x 2，總價值價值NT$4,150，以67折優惠價就能擁有。

▲DARPHIN 全效舒緩淨膚水，500ml，優惠價NT$2,800。

還有適用於各種膚質，能幫肌底注入飽滿水分、保濕滿分的「活水保濕凝膠」也推出100ml加大版，價值NT$4,200，相當於打了76折優惠。

▲DARPHIN 活水保濕凝膠，100ml，優惠價NT$4,200。

此外，為回饋VIP顧客，DARPHIN更在VIP預購會中推出包含隱藏版明星大容量及獨家限定加贈「深海超緊塑迷你玉石」、大容量小金球奢光露加價購等一系列限定專屬禮遇。

其中蘊含頂級精油、被譽為「一生必體驗的潔膚聖品」的金緻再生花梨木卸妝膏，今年不只有大容量，更加碼推出超佛心的買1送1大容量組，2瓶100ml大容量金緻再生花梨木卸妝膏，價值NT$9.250，以超狂34折、現省破6千元的優惠價就能帶走！（每人限購一組）

▲DARPHIN 花梨木無限大容量組，優惠價NT$3,200。

而熱銷第一的招牌明星「療癒小粉紅」全效舒緩精華同樣有推出限定大容量，更破天荒首度搭贈3月中剛推出的新品「小粉紅修護安瓶」正貨，以全效舒緩精華100ml＋全效舒緩修護安瓶30ml推出組合，總價值NT$12,467，以超低55折價格就能無痛入手粉紅療癒組1+1，相當於新品正貨直接送，絕對是必搶目標之一。

▲DARPHIN 粉紅無限大容量組，優惠價NT$4,200。

此外。凡於預購會期間，購買預購會限定頂級「深海翡翠魚子系列」任一組，或預購會限定其他系列任兩組，即可以86折優惠價加購50ml大容量「小金球奢光露」。

▲DARPHIN 金緻再生奢光露，50ml，優惠價NT$5,350。

Sulwhasoo雪花秀



韓國人氣美妝品牌雪花秀今年母親節，除了有多款明星商品超值優惠組，回購率第一的經典熱賣品「潤燥養膚精華」，也特別推出90ml大容量的組合，相當於買大容量潤燥養膚精華就直接加送2小瓶和回彈霜豐潤版＋輕盈版，愛用鐵粉一定要先搶一組再說。

▲雪花秀 透亮新蔘大容量，90ml，優惠價NT$3,880。



組合內含潤燥養膚精華90ml (正)＋潤燥養膚精華15ml X 2＋滋陰蔘回彈霜(豐潤版) 5ml＋滋陰蔘回彈霜(輕盈版) 5ml，總價值NT$6,520，以超狂6折優惠價格就能帶回家。

GUERLAIN嬌蘭



法國嬌蘭今年母親節依舊給優惠不手軟，不僅有超多人氣商品優惠組，就連才剛推出的爆款新品「水光水」皇家蜂王乳淨亮精華水和4月才要上市的全新幻彩流星蜜粉球都直接納入組合，最低折扣更來到62折，官網獨家組合甚至殺到6折。

而鐵粉們最期待的加大版當然也沒有缺席，小金瓶、神蜜水和雙導精華全都推出大容量優惠組，讓你囤好囤滿，用起來也不心疼。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳雙導精華大容量組，優惠價NT$8,350。



橫掃全球國際美妝大賞的「皇家蜂王乳雙導精華」，是能同步進行煥白拋光＋緊緻修護的人氣熱賣精華，今年再度推出大容量優惠組，不僅買1送6還加贈超夯新品「水光水」，讓你一次打包明星商品！

組合內含皇家蜂王乳雙導精華50ml(正品)＋皇家蜂王乳淨亮精華水40ml＋皇家蜂王乳平衡油3G 5ml＋皇家蜂王乳雙導精華 體驗禮(輕巧盒裝版) ＋皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜7ml＋皇家蜂王乳頭皮修護精華5ml＋皇家蜂王乳臉部身體全能乳霜5ml（各百貨通路優惠組合略有不同，以各通路公告為準），總價值NT$12,781，以65折價格就能全部包回家。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G大容量組，優惠價NT$5,500。



而嬌蘭鐵粉最愛的「小金瓶」今年當然也有大容量優惠組，購買50ml加大版小金瓶，就能獲得包含神蜜水、黑霜白霜和雙導精華等5項好禮。組合內含皇家蜂王乳平衡油3G 50ml(正品)＋皇家蜂王乳蜜露40ml＋皇家蜂王乳平衡油3G 5ml＋皇家蜂王乳雙導精華 體驗禮(輕巧盒裝版) ＋皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜7ml＋皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜3ml，總價值NT$8,736，相當於63折優惠。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露大容量超值組，優惠價NT$4,920。



女神郭雪芙日常保養不能少的「神蜜水」皇家蜂王乳蜜露今年也有推出大容量優惠組，組合內含皇家蜂王乳蜜露300ml(正品)＋皇家蜂王乳淨亮精華水40ml＋皇家蜂王乳平衡油3G 5ml＋皇家蜂王乳雙導精華 體驗禮(輕巧盒裝版)＋花草水語淡香水7.5ml，總價值NT$7,752，同樣是超狂63折就能擁有。

L’Occitane歐舒丹



歐舒丹今年母親節同樣打包許多人氣熱賣商品推出多款優惠組合，從臉部到美體、護手、髮品、沐浴全都有，讓你從頭到腳都能享受高CP值保養。而最驚喜就是超人氣前導精華「星光瓶」光萃肌活露推出75ml限定大容量，限時限量推出，錯過這次不知道還要等多久，絕是今年對必搶的頭號目標。

▲歐舒丹 光萃肌活露 大容量，75ml，優惠價NT$4,450。

還有歐舒丹另一經典熱賣明星、全球每秒銷售1條的護手書霸主「乳油木護手霜」，這次也推出包含150ml大容量的囤貨優惠組「國民手霜好柔嫩組」，內含乳油木護手霜150ml＋乳油木護手霜75ml＋乳油木護手霜30ml，一次打包3種容量，讓你把放包包、放辦公桌、放床頭的需求都準備好了，原價NT$2,450，以8折優惠價格就能擁有。

▲歐舒丹 國民手霜好柔嫩組，優惠價NT$1,950。

Kiehl’s契爾氏

寵粉出了名的Kiehl’s今年母親節亮點超多，除了各大經典保養品推出多種優惠組，還有許多一上市就賣到缺貨的好評新品也直接加入優惠組，包含全新升級的新冰河醣保濕霜、冰河精華底妝保濕棒、液態痘痘瑕疵貼，預購會上更有搶先上市的全新「激光三酸煥膚精華液」， 讓你用超優惠價格就能入手。

▲Kiehl's今年母親節推出16款明星商品限量大瓶裝。



而Kiehl’s粉絲每年都在期待的限量大瓶裝，今年一口氣推出16款，除了每年必備的金盞花植物精華化妝水（500ml）、激光極淨白淡斑精華（100ml），包含人氣「神力小紅瓶」11kDa超導全能修護露（100ml）、「小臉霜」超進化全能超級乳霜（75ml）和去年下半年一推出就超夯的進化無油抗老乳霜也再度推出大容量版，優惠價格從NT$1,400～NT$5,800不等，不管是要囤保濕、美白、抗老或甚至防曬、經典洗髮乳都很划算！

▲Kiehl’s 冰河醣蛋白保濕霜補充包，150ml，優惠價NT$2,900；冰河醣蛋白吸油水感凝凍補充包，150ml，優惠價NT$2,900。



今年更將「冰河醣蛋白保濕霜」及「冰河醣蛋白吸油水感凝凍」兩大人氣商品推出150ml大容量補充包，以超優惠6折就能入手，同時還兼顧環保概念。

▲任買2件大容量，就加送「透亮撫紋4件組」。



最驚喜的是，去年大容量首次加入「1＋1自由配」活動，今年再度加入！任選2件大容量商品，就能再獲贈價值NT$1,372的「透亮撫紋4件組」，內含超進化無油抗老乳霜7ml＋超進化無油抗老乳霜7ml＋激光極淨白機能水40ml＋激光極淨白去角質潔面膠30ml，超狂優惠讓人不囤都覺得對不起自己。

香緹卡



香緹卡今年年初特別為龍年推出「鑽石級精華液升級版 龍光煥發限定加大版」，將每年都能賣破上萬瓶的全能抗老精華「鑽石級精華液升級版」，換上限定包裝推出50ml大容量瓶。

▲香緹卡 鑽石緊緻逆齡組，優惠價NT$25,950。



這次母親節檔期加大容量的「鑽石級精華液升級版」再度限定回歸，且還搭配鑽石級乳液升級版推出「鑽石緊緻逆齡組」，內含鑽石級精華液升級版50ml＋鑽石級乳液升級版50ml＋鑽石明眸拉提眼霜3ml，價值NT$31,440，以83折優惠價就能帶回家。

資生堂國際櫃



擁有小紅瓶、百優乳霜、極上御藏等眾多暢銷保養聖品的資生堂國際櫃，今年母親節同樣精選各大系列人氣商品組成多款高CP特惠組外，一年兩次於母親節及周慶檔期才會推出的大容量加大版也限量登場，除了往年固定推出的超經典百優乳霜外，激抗痕系列2大人氣精華也都變大推出霸容量瓶。

▲資生堂 百優精純乳霜加大版，75ml，優惠價NT$3,600。



持續熱賣超過30年的百優乳霜，是資生堂超經典明星商品，長效保濕且任何膚質、季節都適用，日本女生幾乎人手一罐，更被封為「日本國民乳霜」。今年母親節再度推出限定75ml霸容量版，買來自己用或送媽媽都很適合。

▲資生堂 激抗痕亮采緊緻精華加大版，80ml，優惠NT$8,200。



人氣抗老系列「激抗痕亮采緊緻系列」以珍稀緋紅花緊緻活萃搭配醫療級純A醇，達到緊輪廓、淡紋路、極透亮的抗老功效，讓肌膚重現緊緻澎潤。其中激抗痕亮采緊緻精華這次也推出80ml限定大容量，原價NT$10,400，以79折就能獲得。

▲資生堂 激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華，80ml，優惠NT$9,200。



而去年底才重磅推出的同系列「彈力帶精華」，這次也推出80ml限定大容量，原價NT$11,600，以79折就能獲得。

KOSE



KOSE今年母親節適逢雪肌精上市40周年，除了推出超強全新商品「雪肌精澄白薏透露」，更推出價格超優惠的加大版雪肌精組合「雪肌精超值增量組」，組合內含雪肌精(限量實惠瓶) 500ml＋雪肌精200ml，價值NT$3,433，以超殺58折就能入手，相當於買500ml限定增大版雪肌精就直接送200ml正貨一瓶，而且一般型和極潤型皆有，絕對是雪肌精愛用者的搶購首選。

▲KOSE 雪肌精超值增量組，一般型／極潤型，優惠價NT$1,980。

除了限定大容量版雪肌精化妝水組合，一上市就熱賣到缺貨的「能量小電瓶」雪肌精漾活黑酵母精萃也推出相當於加大版容量的增量組合，內含漾活黑酵母精萃50ml＋漾活黑酵母精萃14ml，總價值NT$3,222，相當於78折優惠。

▲KOSE 雪姬輕漾活黑酵母精萃增量組，優惠價NT$2,500。



SK-II



SK-II今年母親節除了獻上多種精選禮盒，鐵粉必搶的限定加大版同樣沒缺席，這次一口氣推出8款經典明星商品的大容量版本，其中當然有包含最經典的青春露，推出限定330ml加大版，而被譽為「小燈泡精華」的光蘊臻采煥亮精華也有推出75ml加大版，讓你能用更划算的價格入手銷售第一的亮白精華王者。

▲SK-II 青春露加大版，330ml，NT$8,990；光蘊臻采煥亮精華加大版，75ml，NT$9,990。

除了青春露、「小燈泡精華」這兩大精華，還有「肌活能量系列」的「大紅瓶」致臻肌活能量活膚霜和肌活能量精萃、亮采化妝水、青春敷面膜也都推出限定加大版，不管是青春露重度使用者或活膚霜鐵粉，都能買好買滿，用起來更划算。

▲SK-II 致臻肌活能量活膚霜加大版，100g，NT$6,990；肌活能量精萃加大版，75ml，NT$8,190。

▲SK-II 亮采化妝水加大版，230ml，NT$3,200；青春敷面膜加大版，10片裝，NT$4,550。

去年新加入大容量行列的淨白精華「超肌因阻黑淨斑精華」和男士青春露，今年同樣推出加大版，熱賣商品幾乎全到齊。

▲SK-II 超肌因淨斑精華加大版，75ml，NT$8,850；男士青春露加大版，230ml，NT$6,900。

而今年除了8款明星熱賣商品推出單瓶加大版之外，更新增了2組加大版限量優惠組。首先絕不能錯過的就是「青春露加大限量組」，內含青春露330ml＋亮采化粧水30ml*4＋青春敷面膜1片*5，總價值NT$13,516，以超優惠67折價格就能全帶走，相當於買加大版青春露加送將近正貨容量的亮采化粧水＋青春敷面膜，青春露鐵粉一定要搶起來。

▲SK-II 青春露加大限量組，NT$8,990。

另外，還有「青春敷面膜」愛用者必鎖定的「面膜加大超值組」，內含青春敷面膜10片＋青春敷面膜6片＋青春敷面膜6片，價值NT$10,930，折扣打到71折，相當於買加大版10片+正裝6片，直接送6片裝。

▲SK-II 面膜加大超值組，NT$7,740。

ALBION



ALBION除了有不少口碑熱賣的人氣保養品外，以細緻粉體及精緻完妝感出名的底妝產品也擁有許多愛用粉絲。今年母親節ALBION就特地為人氣熱賣品「極緻歡顏5D蜜粉餅」推出超值大容量優惠組合。

▲ALBION 5D蜜粉餅超值組，優惠價NT$4,900。



「5D蜜粉餅超值組」內含極緻歡顏5D蜜粉餅大容量版27g＋妃思雅美肌之源活化液28ml＋妃思雅美肌之源滲透乳(盈潤) 30g，以81折優惠價就能獲得總價值NT6,046的整組，相當於買大容量版5D蜜粉餅直接送滲透乳及活化液，限量組數絕對要搶起來。

Estee Lauder雅詩蘭黛



雅詩蘭黛今年母親節同樣推出多款超划算優惠組，還超有誠意讓全新膠原藍霜、細管唇膏等多款話題新品都入組，最低折扣更來到47折，加上每年都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨、囤貨好時機。

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露大容量組，優惠價NT$8,400。



每次都會被鐵粉瘋狂敲碗的大容量限定版，今年推出2組「巨無霸大容量明星組」。首先，「濕敷神水」微分子肌底原生露以2倍大容量、超澎湃的400ml霸容量版登場，推出「微分子肌底原生露大容量組」，內含2倍巨無霸容量版的微分子肌底原生露400ml＋微分子肌底原生露50ml*4＋微分子肌底原生露15ml＋春日椰影側背袋*1，總價值NT$14,006，只要超甜6折價就能輕鬆擁有，讓你天天濕敷都不心痛。

▲雅詩蘭黛 Pro全能超輕盈防曬組，優惠價NT$3,250。



而專為亞洲肌膚和炎熱氣候打造的「Pro全能防曬超輕感水凝露SPF30/PA+++」，因一抹化水的薄透服貼質地相當受到歡迎，這次也推出霸容量組，組合內含Pro全能防曬超輕感水凝露50ml＋Pro全能防曬超輕感水凝露5ml *3，總價值NT$4,540，相當於72折優惠。

LA MER海洋拉娜



奢華保養品牌LA MER海洋拉娜今年首次在母親節一口氣獻上10款新品，從保養到最新4色唇萃，推出多款尊寵新品組合。此外，今年也特別選出2款好評明星商品推出「大容量奢寵」優惠組，包含買1送3的「超能修護補水組」，內含超能修護精華露200ml＋超能修護精華露30ml＋超能修護精華露 30ml＋超能修護精華露15ml，相當於以1瓶原價就能獲得大容量享受，總價值NT$11,000，只要69折就能帶回家。

▲LA MER 超能修護補水組，優惠價NT$7,600。

另一組「超維度全面緊緻組」的主角則是一推出就造成搶購潮的超維度緊緻拉提精萃，以2大1小再加送按摩滾輪推出超狂優惠組，組合內含2瓶30ml精萃＋1瓶15m精萃l＋白玉美妍按摩滾輪，以低於2瓶原價的超甜價格就能入手，總價值NT$44,100，相當於68折優惠。

▲LA MER 超維度全面緊緻組，優惠價NT$30,000。

KANEBO佳麗寶



KANEBO今年母親節集結眾多日本美妝大賞得獎口碑商品，從清潔、基礎保養、底妝到彩妝都祭出最優惠組合。其中主打活化肌膚、撫平細紋，讓肌膚由內而外自然透亮光滑而擁有不少愛好者的「萃齡撫紋活膚晶」，本次也特別推出限定增量型30ml，比起常態版多了一半容量，只要79折優惠價就能把價值NT$7,500的加大版帶回家，還可列入滿額贈。

▲KANEBO 撫紋肌活增量組，優惠價NT5,900。