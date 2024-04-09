《花間令》 8金句： 人一旦想明白了真正的大義，就會變得勇敢

記者鮑璿安／綜合報導

大陸演員鞠婧禕、劉學義所主演的古裝劇《花間令》 ，劇情圍繞義莊背屍人「楊採薇」、潘廷尉庶長子「潘樾」兩人聯手屢破奇案的故事，當中不少發人省思的金句台詞，以下一起來看看！

▲鞠婧禕（左）、劉學義所主演的古裝劇《花間令》 。（圖／翻攝自花間令微博，以下同）

1. 善與惡並非對立，而是一體共生，有的時候，兇手未必是十惡不赦，而死者也未必是十全十美，其實每個人的心裡都住著一隻怪物，我們能選擇的是將牠培養成猛獸，還是接受牠，與牠和諧共存。



2. 想法是對是錯，跟是男是女有什麼關係，你要是想駁斥，就拿出更好的推理來。



3. 人一旦想明白了真正的大義，就會變得勇敢，什麼利害關係都不能迷惑他，也不能嚇唬他。



4. 一個人本就千面，看到的未必是真的，看不到的未必是假的。



5. 人沒那麼偉大，甚至有時候比蟲子還渺小，因為顧及自己的利益，所以會變得懦弱，會動搖也會犯錯，正因為如此，他們為了正義奮不顧身的勇敢才最重要。



6. 本來呢，我以為這些年我也習慣了，總是喜樂少辛苦多，這不就是普通老百姓的日子嗎？可是有時候吧，還是堵得慌。



7. 我喜歡漂亮的衣裳，我本來就應該是這個樣子的，為什麼卻成了妄想，命雖然是我的，卻由不得我活。



8. 我能以女子的身分行走人間，無比暢快。