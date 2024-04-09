fb ig video ETtoday search mobile

《花間令》 8金句： 人一旦想明白了真正的大義，就會變得勇敢

>

記者鮑璿安／綜合報導

大陸演員鞠婧禕、劉學義所主演的古裝劇《花間令》 ，劇情圍繞義莊背屍人「楊採薇」、潘廷尉庶長子「潘樾」兩人聯手屢破奇案的故事，當中不少發人省思的金句台詞，以下一起來看看！

▲▼ 花間令 。（圖／翻攝自花間令微博）

▲鞠婧禕（左）、劉學義所主演的古裝劇《花間令》 。（圖／翻攝自花間令微博，以下同）

1. 善與惡並非對立，而是一體共生，有的時候，兇手未必是十惡不赦，而死者也未必是十全十美，其實每個人的心裡都住著一隻怪物，我們能選擇的是將牠培養成猛獸，還是接受牠，與牠和諧共存。

2. 想法是對是錯，跟是男是女有什麼關係，你要是想駁斥，就拿出更好的推理來。

3. 人一旦想明白了真正的大義，就會變得勇敢，什麼利害關係都不能迷惑他，也不能嚇唬他。

▲▼ 花間令 。（圖／翻攝自花間令微博）

4. 一個人本就千面，看到的未必是真的，看不到的未必是假的。

5. 人沒那麼偉大，甚至有時候比蟲子還渺小，因為顧及自己的利益，所以會變得懦弱，會動搖也會犯錯，正因為如此，他們為了正義奮不顧身的勇敢才最重要。

6. 本來呢，我以為這些年我也習慣了，總是喜樂少辛苦多，這不就是普通老百姓的日子嗎？可是有時候吧，還是堵得慌。

▲▼ 花間令 。（圖／翻攝自花間令微博）

7. 我喜歡漂亮的衣裳，我本來就應該是這個樣子的，為什麼卻成了妄想，命雖然是我的，卻由不得我活。

8. 我能以女子的身分行走人間，無比暢快。

關鍵字：

金句, 古裝劇, 人性, 勇敢, 善惡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

安格斯12星座一周運勢4／8-4／12　牡羊人氣逆轉勝、獅子桃花旺

安格斯12星座一周運勢4／8-4／12　牡羊人氣逆轉勝、獅子桃花旺

《不夠善良的我們》戳心金句：人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感

《不夠善良的我們》戳心金句：人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感

小心越吃越胖！營養師揭「早餐3大地雷組合」：蛋糕＋飲料超NG 《淚之女王》金智媛10年不變的少女感　透亮美肌靠5招 IU撞衫舒華、Winter！台北演唱會穿超辣牛仔裙　曬長腿比例好驚艷 李英愛背「薄荷綠編織包」狀態超仙！BOTTEGA VENETA初夏新色更時髦 2024母親節必買「加大版保養」！克蘭詩雙激萃、朵法花梨木卸妝膏34折 根本吃可愛長大！吉伊卡哇聯名日本滋露巧克力　30種超萌隱藏版表情 每天順暢不卡卡！營養師曝「排便黃金4要素」 　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面