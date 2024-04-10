fb ig video ETtoday search mobile

孫藝真確定4／16班機抵台　旋風停留24小時「私密問題」先過濾

>

▲▼孫藝真確定4／16班機抵台。（圖／翻攝自IG/孫藝真）

▲42歲孫藝真肌膚吹彈可破，讓人稱羨。（圖／翻攝自IG/yejinhand，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓女神孫藝真下周即將來台，粉絲們對於能近距離看到孫仙，可說是又驚又喜，據了解她4月16日活動當天抵台，隔天離開，班機資訊不公布，喜愛她的朋友可能要去機場碰碰運氣了！

▲▼孫藝真確定4／16班機抵台。（圖／翻攝自IG/孫藝真）

▲女神維持運動習慣，養成勻稱好身材。

據品牌透露，孫藝真此次專程為了代言來台，她將搭乘4月16日班機當天抵台，隔天離開，班機資訊不公開，預計會走貴賓通道，此外，記者會聯訪時間，韓方將不開放媒體自由發問，會事先蒐集題目翻譯後交給韓方過目，將會統整大家的問題，統一在台上由主持人代為問答，現場由麥克風收音，想必以女神的高人氣，各大媒體與攝影絕對會擠爆現場。

孫藝真此次特別來台，定調為她代言三年來的首次特別活動，而這三年她也剛好歷經人生中的重大變化，從單身到結婚生子，膠原飲品可說是陪她一路走來的保養好夥伴，她也提到，在如此忙碌的時代，要為肌膚保養投注很多時間，是非常不容易的事情，而膠原飲品能讓她在任何時刻快速補充，讓保養也變得更有效率了，她也笑說：「可以根據不同狀態和四季氣候，搭配出不同的保養模式，隨時隨地照顧著我，真的是太棒了！」

關鍵字：

孫藝真, 代言, 台灣, 粉絲, 活動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

安格斯12星座一周運勢4／8-4／12　牡羊人氣逆轉勝、獅子桃花旺

安格斯12星座一周運勢4／8-4／12　牡羊人氣逆轉勝、獅子桃花旺

小心越吃越胖！營養師揭「早餐3大地雷組合」：蛋糕＋飲料超NG

小心越吃越胖！營養師揭「早餐3大地雷組合」：蛋糕＋飲料超NG

《不夠善良的我們》戳心金句：人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感 李英愛背「薄荷綠編織包」狀態超仙！BOTTEGA VENETA初夏新色更時髦 IU撞衫舒華、Winter！台北演唱會穿超辣牛仔裙　曬長腿比例好驚艷 《淚之女王》金智媛10年不變的少女感　透亮美肌靠5招 2024母親節必買「加大版保養」！克蘭詩雙激萃、朵法花梨木卸妝膏34折 根本吃可愛長大！吉伊卡哇聯名日本滋露巧克力　30種超萌隱藏版表情 包・開箱／張員瑛超燒帶貨Miu Miu新水桶包！大容量多背法、焦糖色更可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面