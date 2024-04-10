孫藝真確定4／16班機抵台　旋風停留24小時「私密問題」先過濾

▲42歲孫藝真肌膚吹彈可破，讓人稱羨。（圖／翻攝自IG/yejinhand，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓女神孫藝真下周即將來台，粉絲們對於能近距離看到孫仙，可說是又驚又喜，據了解她4月16日活動當天抵台，隔天離開，班機資訊不公布，喜愛她的朋友可能要去機場碰碰運氣了！

▲女神維持運動習慣，養成勻稱好身材。

據品牌透露，孫藝真此次專程為了代言來台，她將搭乘4月16日班機當天抵台，隔天離開，班機資訊不公開，預計會走貴賓通道，此外，記者會聯訪時間，韓方將不開放媒體自由發問，會事先蒐集題目翻譯後交給韓方過目，將會統整大家的問題，統一在台上由主持人代為問答，現場由麥克風收音，想必以女神的高人氣，各大媒體與攝影絕對會擠爆現場。

孫藝真此次特別來台，定調為她代言三年來的首次特別活動，而這三年她也剛好歷經人生中的重大變化，從單身到結婚生子，膠原飲品可說是陪她一路走來的保養好夥伴，她也提到，在如此忙碌的時代，要為肌膚保養投注很多時間，是非常不容易的事情，而膠原飲品能讓她在任何時刻快速補充，讓保養也變得更有效率了，她也笑說：「可以根據不同狀態和四季氣候，搭配出不同的保養模式，隨時隨地照顧著我，真的是太棒了！」