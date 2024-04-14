台北麵包控的上班族早餐清單！5間推薦每天都有小確幸

文／女子學

台式早餐選擇有非常多，但如果可以的話，編輯可以天天吃麵包也沒關係！周一吃蔥花肉鬆麵包、周二吃佛卡夏、周三吃法式吐司、周四吃酸種麵包、周五吃蛋沙拉餐包，撇除熱量不說，若這樣一周五天的上班日都能通通在奶油與麵粉的香氣中度過，一定很幸福。本篇是給台北麵包控的推薦清單，收藏下來為自己製造每日的早晨小確幸吧！

1. 穀嶼



穀嶼是一間在天母小巷內的日式麵包店，懷舊的木造店面第一眼便相當吸引人注意，這裡賣的是手作麵包、雜貨和咖啡，小小一間卻散發著迷人氛圍。

▲穀嶼的麵包品項不多，但常推出新口味。（圖／IG@guyu.tw）

穀嶼的麵包每日都是現做，品項雖然不多，但經常推出新口味，讓這樣的一期一會更加讓人珍惜。店內提供少許的內用座位，在出爐時候抵達，現點現吃就像是到主人家裡作客的家常溫馨感，有空的話來上一顆鹽之花奶油捲、巧克力巴布卡，再帶著短棍、山吐司和大甲芋頭麵包回家吧！

2. Moon Baking studio



Moon Baking在台北的名氣在麵包控間應該是無人不知曉了吧！從先前小小的外帶店，到現在有自己的咖啡廳，可以說是將單純「麵包」的角色延伸到餐桌風景之中，搭配著早午餐裡其他食材，更顯得麵包的迷人魅力。如果你不曾吃過他們家麵包，首先不能錯過的絕對是人氣「紅豆圓法」，法國麵包、紅豆餡料與香醇奶油，各自分開都是簡單的元素，組合起來卻是絕配滋味。

▲Moon Baking人氣必點紅豆圓法。（圖／IG@_moon-baking）

3. Rise Backery



Rise Backery位於信義安和，低調的店面絲毫不隱藏其人氣，幾乎每次經過都會看到裡頭絡繹不絕的人潮。他們家的熱門品項有許多，像是酸種麵包、可頌、巧巴達等都有許多擁護者，其中司康是讓編輯相當驚艷的品項，外層保有該有奶油酥香，裡頭就算不配上奶油與果醬，也不會過度乾硬，大推喜歡吃司康的你走過路過多買幾顆。

▲Rise Backery。（圖／IG@risebackery.taipei）

4. MyCROissant by Guillaume 吉可頌‧丹麥專賣店



再來這間是可頌很厲害的丹麥專門店，由法國烘焙主廚吉雍佩登（Guillaume Pédron）所創立，他身為台灣女婿對於台灣人的口味喜好相當熟悉，成功在自己所擅長的傳統法式手法中找到平衡，創造出多種不同形式的丹麥變化，相信可頌迷進入店內一定會選擇障礙大爆發，每個品項都想帶回家品嚐！

▲MyCROissant by Guillaume 吉可頌‧丹麥專賣店。（圖／IG@mycroissanttaipei）

5. Blivin Bakery



最後當然也不忘了照顧茹素者，Blivin Bakery是第一間植物系生吐司專賣，不用蛋奶，仍然可以做出香濃綿軟的美味吐司。內用店鋪更是裝潢得簡約高雅，在這裡你除了可以吃到一般的果醬吐司外，還可以選擇包含多種口味的「串串吐司」，有鹹有甜任君挑選，身為Vegan的你可千萬別錯過這家！

▲Blivin Bakery是第一間植物系生吐司專賣店。（圖／IG@blivin.it）

一連介紹了5間台北麵包店，每一間的風格都不太一樣，有台式甜麵包、法式可頌、歐式酸種、日式小圓麵包等，不知道哪間才是你的最愛呢？無論你喜歡的是哪一種，都趕快加到你的麵包地圖清單中吧！

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