▲▼母親節優惠一次看！吃的、擦的、護膚課程優惠滿滿　東森自然美關愛媽咪的美麗健康

▲母親節優惠滿滿，東森自然美全方位關愛媽咪的美麗和健康。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

一年一度的母親節即將來臨，不論是想送媽媽美麗或想趁機好好寵愛自己，東森自然美特別在這個溫馨的時刻，準備了全系列護膚課程及保養品優惠特價活動。全新上市「4D超緊膚山藥膠原日霜」、「大馬士革玫瑰精萃噴霧」以及超能量好系列的「NB綜合維他命複方錠(即好元氣)」、「NB鈣複方錠(即好強鈣)」保健食品特別推出新品優惠價；東森自然美超人氣明星商品「4D山藥升級系列」及「NB-1晶鑽肽彈力系列」也祭出母親節限定組合。不僅如此，隨著近年大家特別關注美麗及健康話題，東森自然美於母親節檔期推出保健食品優惠，陪伴大家在母親節期間傳遞愛的心意，送給親愛的媽媽內外在健康，也值得愛美的妳把握難得的母檔澎派優惠，將春夏保養一次囤好囤滿，天天綻放美麗肌光。

東森自然美2024新品祭母檔優惠 美麗、健康我全都要！

隨著天氣逐漸溫暖，保養品也需要換季以增強肌膚防禦力。今年母檔期間，東森自然美鄭重推出超人氣山藥升級系列春夏新星「4D超緊膚山藥膠原日霜」，白天外出前使用可保護肌膚、隔離彩妝及環境有害髒污，即使經常卡粉的皮膚、醫美術後敏弱肌、孕婦及產後婦女都能安心用，為日曬侵襲肌膚多一層防護；針對夏季補水、保水需求，東森自然美推出超強保濕新品「大馬士革玫瑰精萃噴霧」，按壓瞬間可將天然大馬士革玫瑰花水轉化為霧狀，溫柔包覆舒緩乾燥肌，同時平衡肌膚油脂、提升保濕及緊緻度，噴灑時的優雅香氣也能使心情愉快，是送禮自用皆不容錯過的高滿意度首選！

不只送媽媽美麗，更要送媽媽健康！母親節檔期東森自然美特別推出「超能量好系列」兩款保健食品新品：「好強鈣」針對中高齡女性最在意的挺立健康，提供媽媽完美黃金補給，讓媽媽快樂當勇腳享受好生活；綜合維他命「好元氣」，滋補強身、維持媽媽精神旺盛，每天都有滿滿元氣盡情享受美麗人生。

美麗健康必入手新品優惠組：

★4D超緊膚山藥膠原日霜：原價$2,800，特價$2,500；搭配4D膠原極致澎亮護理課程買五送一，優惠價$19,000。

★大馬士革玫瑰精萃噴霧：2組原價$1,360，優惠價$1,200；購買３件以上，更有機會獲得精美保養品好禮一份。

★「好元氣」「好強鈣」：全方位保健「超能量好系列」新品上市價買五送一。



母親節嚴選限定組！超人氣山藥升級系列、晶鑽系列鐵粉超期待

東森自然美最懂媽咪內心極度在意的臉部紋路、鬆弛、肌膚暗沉無光等年齡肌困擾，超前部署準備好滿滿膠原彈力的「4D山藥升級系列」及頂奢保養「NB-1晶鑽肽彈力系列」寵愛媽咪煥活肌底、重拾年輕輪廓。

近年飽滿膨皮的「幼態肌」大為流行，注重彈力修護的「4D超緊膚山藥膠原系列」全面進化，集結蘊含超強修護力的珍貴成分「冰川海藻」、北大西洋深海膠原蛋白打造的三重膠原及墨西哥野山藥萃取等三大核心靈魂成分，為肌膚注入滿滿膠原彈力及滋養，瞬間實現緊緻膨潤、撫平細紋、對抗老化，一周擁抱完美膚況！東森自然美特別準備了母親節限定的「煥顏緊緻彈力組」和媽媽一人一套分享交流保養，孝心直接開外掛；也可直接入手「幼態肌必備套組」打造美麗、重塑肌膚緊緻彈性，實現幸福感滿分的「媽生好皮」。

每年母親節詢問度爆棚、令鐵粉最期待的東森自然美頂奢保養「NB-1晶鑽肽彈力系列」以高濃度專研配方鎖定老化臉部線條搭起立體支撐結構網，改善暗沉淨白超有感，今年母檔除了推出消費滿額享第二件半價的產品優惠，搭配水光系列任一課程享再加碼優惠，吸引許多自然美鐵粉指名預購！

母檔限定嚴選明星商品優惠組：

★煥顏緊緻彈力組：凡購買4D超緊膚山藥膠原極致套組2組，原價$15,200，活動價$10,800。

★幼態肌必備套組：山藥緊緻膠原澎量組，原價$15,620，活動價$12,000。

★晶亮鑽白女神組：晶鑽系列產品單筆任選滿$12,000，享第二件半價；加購水光系列任一課程再享特別優惠：買5堂送1堂、買12堂送3堂、買20堂送6堂。

母親節滿額最高送3萬正貨 6款好評保健食品聯合優惠

想盡情享受好生活必備兩大要素：內在健康、外在美麗！東森自然美陸續推出6款保健食品，包括新品綜合維他命「好元氣」、挺立人生「好強鈣」，還有用喝的緊緻彈潤養膚安瓶「好美妍飲」、守護關節靈活「非變性II型膠原蛋白複方膠囊(即好靈敏)」、順暢舒適益生菌「好順暢粉」照顧腸道健康、專利超塑成分「甜橙萃取複方膠囊(即好纖盈)」調節身體機能等，全方位補給，由內而外照顧全家人的健康與美麗。

超能量好系列聯合優惠：

★強身健康套組價：好元氣6盒+好強鈣12盒，贈送好元氣6盒。

★女神超值保健套組：保健套組優惠贈送臉部經典課程。

★女神超值護膚套組：臉部經典課程優惠贈送保健套組。

★超能量好系列任選12盒送4盒保健品任選（好強鈣／好元氣除外）

誠意十足的滿滿母親節優惠讓你心動了嗎？即日起至5/30前於東森自然美母親節優惠期間，到全台加盟門市消費，即可獲得精美好禮一份，消費滿額還可享誠意十足的滿額贈禮，消費$3,880元即可獲得價值$950元的東森自然美生化保濕洗面乳，消費滿$7,880元、$12,880元、$26,880元等門檻皆可獲得多項正貨保養品，最高消費滿$36,880元竟可獲得超過市價2萬5千元以上的等值正貨保養品，買越多、賺越大，各位東森自然美鐵粉們～必須手刀把握母親節優惠衝一波東森自然美，把護膚課程、日常保養品一次滿齊！

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