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花蓮強震UNIQLO攜GU捐款700萬！JINS還提供「免費眼鏡維修」

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝品牌官網

4月3日花蓮發生芮氏7.2規模的強震，全台陸續傳出災情，受創最嚴重的花蓮地區，目前仍持續進行救災工作，後續重建之路艱辛。面對此次天災，除了台灣本土企業紛紛捐款協助救災，日本服飾品牌UNIQLO和GU也於今（10日）宣布將共同捐款700萬協助災後重建，而日本眼鏡品牌JINS也於前兩日宣布捐款，並提供「免費眼鏡維修」服務，以實際行動支援花蓮民眾。

▲▼UNIQLO、GU、JINS都捐款助花蓮強震 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲▼UNIQLO、GU、JINS都捐款助花蓮強震 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲UNIQLO和GU共同捐款新台幣700萬元，協助協助災後重建。

面對4月3日花蓮強震所帶來的嚴重災情，台灣優衣庫有限公司（UNIQLO TAIWAN）攜手同屬迅銷集團的台灣極優服飾有限公司（GU TAIWAN）向在此次災害中失去生命的罹難者表示深切哀悼，同時對受災的民眾表達誠摯慰問。

UNIQLO與GU兩大品牌也共同宣布將捐款合計新台幣700萬元，予衛福部轄下的財團法人賑災基金會，用以協助災區重建及賑災之用，期能以溫暖而堅定的正向力量，協助民眾重建家園並儘速恢復正常生活。同時，也向所有正在參與救援工作的警消及醫護人員等致上最高敬意。未來兩個品牌也將持續發揮服裝的力量，與台灣一同前行，共度難關。

▲▼UNIQLO、GU、JINS都捐款助花蓮強震 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲JINS除了捐款，同時推出免費眼鏡維修服務。

不只UNIQLO和GU，同樣來自日本的眼鏡品牌JINS，為善盡企業社會責任，替災區重建盡一分心力，也在日前宣布捐款新台幣200萬元至花蓮賑災指定專戶，協助受災民眾後續的醫療、生活等重建家園費用，企盼災民早日走出創傷，讓生活盡早步入正常軌道。

除了以捐款賑災之外，JINS更以實際行為支持花蓮民眾。即日起至2024年5月31日止，JINS花蓮門市提供「免費眼鏡維修與交換」服務，民眾可攜帶因地震受損的眼鏡到JINS花蓮門市，不需要保固書證明、不限保固期限及次數、不限是否為JINS品牌商品，皆可享有免費維修服務；若眼鏡受損嚴重無法修復，JINS將免費更換一付全新眼鏡（限更換店內指定商品），提供指定標準鏡片或漸進鏡片選擇，與災民攜手共同度過艱難時刻。

關鍵字：

花蓮, 地震, 賑災, 捐款, UNIQLO, GU, JINS

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