品木宣言跨界大苑子打造愛文翡翠、beautyblender推出檸檬甜點組合

記者曾怡嘉／綜合報導

近來美妝品牌祭出各式跨界聯名，讓人眼睛一亮，ELEMIS攜手m2推出最強膠原蛋白組合，內服加上外塗讓你輕鬆變美，而品木宣言更邀來大苑子打造聯名人氣飲品「愛文翡翠」，搭配極具設計感的超值聯名杯，讓手搖飲也變得健康時尚。

▲凡在ELEMIS消費滿額，即可獲得m2膠原蛋白飲。

隨著年紀增長，臉上的膠原蛋白也逐漸流失了嗎？補充膠原蛋白，不僅要外塗也要內服，ELEMIS被粉絲暱稱「玫瑰澎澎霜」的海洋膠原蛋白玫瑰緊緻精華乳霜，攜手膠原蛋白飲m2，在母親節推出最強膠原配套，買一得二，就是要讓你成為膠原蛋白富翁。

▲品木宣言跨界大苑子推出最潮綠色聯名。

品木宣言攜手大苑子於4月地球月打造芒果季超植聯名人氣飲品「愛文翡翠」，不只是選用當季食材，更邀來近年備受關注的人氣新銳藝術家周依擔當設計「超植聯名杯」，以大自然為靈感，融合品木宣言永續環保及大苑子天然鮮果的形象，饒富趣味又帶有生命力。

▲以檸檬為發想的聯名禮盒，美妝蛋還是甜點傻傻分不清。

beautyblender推出全新限定超可愛檸檬黃色系，首次與網路高人氣甜點鬼才EDDY WANG聯手推出最療癒聯名 beautyblender x Eddy Foody「甜檸檬清新組合」，4/10於beautyblender官網超限量發售，讓你打造美美妝容，同時滿足味蕾。

