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李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

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▲▼李蒨蓉曝「十點鐘原則」讓夫妻感情變更好 。（圖／翻攝自FB/李蒨蓉）

▲李蒨蓉分享夫妻相處之道。（圖／翻攝自FB/李蒨蓉，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星李蒨蓉近來常在臉書上分享夫妻相處之道，引起超多已婚網友共鳴，其中她提到自家中有個「十點鐘原則」，也就是過了晚上10點以後，夫妻之間不要談嚴肅的事情，以免擦槍走火，與其拿時間來吵架，談情說愛不是更好？

▲▼李蒨蓉曝「十點鐘原則」讓夫妻感情變更好 。（圖／翻攝自FB/李蒨蓉）

▲走過低潮，夫妻感情變更好。

45歲李蒨蓉育有兩子，近期兒子陸續出國念書，她認為空巢期的夫妻更應該習相處之道，讓兩人關係更親密。日前她就在臉書分享他們夫妻倆的「十點鐘原則」，也就是過了晚上10點，兩人不要談嚴肅的事情，像是家裡的財務狀況、孩子的教育等等，因為一整天已經很累，在頭腦不清楚的狀況之下，兩人更容易因為小事擦槍走火。

過了晚上10點，建議夫妻可以一起看一本好書、一起追輕鬆的愛情喜劇，做一些可放鬆的事情，帶著無負擔的心情入睡，這樣才能一夜好眠。

那麼夫妻要挑什麼時間來談些重要的事情呢？她建議兩人可以另闢時間，挑選兩人腦袋清楚、精神很好的時刻，各種嚴肅的話題才能心平氣和的慢慢聊。

▲▼李蒨蓉曝「十點鐘原則」讓夫妻感情變更好 。（圖／翻攝自FB/李蒨蓉）

▲李蒨蓉喜愛在家自製料理。

她強調，夫妻間好的關係是需要培養，相處之道也是需要練習的，像是基本動作可以從讚美開始，兩人要不吝嗇向對方表達讚美，即便是誇讚外貌或是個性都可以，兩人不妨在空檔時拿出紙筆，寫出彼此的三樣優點，試著把讚美說出來。

關鍵字：

夫妻相處, 李蒨蓉, 十點鐘原則, 愛情, 婚姻

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