UA聯名郭婞淳「四葉草潮服」助力巴黎奧運！陳冠希貝殼鞋黑魂新色曝光

記者鮑璿安／綜合報導

台灣舉重女神郭婞淳順利取得2024巴黎奧運門票，而運動品牌UNDER ARMOUR也宣佈與郭婞淳帶來聯名系列UA X TANA，郭婞淳更親自演繹了甜美的四葉草T恤，號召全民在今年夏天一同加入「KUO戰隊」，為台灣頂尖運動選手們應援。同時adidas Originals與陳冠希正式發佈CLOT Superstar新配色，黑魂質感搭配三線元素，是潮流鞋迷不可錯過的焦點。

▲UNDER ARMOUR首度與郭婞淳合作推出「UA X TANA」聯名系列 。（圖／品牌提供）



UNDER ARMOUR首度與郭婞淳合作推出「UA X TANA」聯名系列，涵蓋實穿的短袖T-Shirt及長袖帽Tee單品，命名靈感源自郭婞淳原住民名「TANA」，象徵著堅韌不拔，並搭配姓氏郭的拼音「KUO」字樣以及舉重的槓鈴，更有延伸的四葉草圖騰，成為設計亮點，簡約質感卻散發郭婞淳的熱血鬥志。





▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場，這是雙方合作推出的第二雙鞋，靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅，鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹，設計靈感來源於正裝，聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀，而在今年2月推出首款白色配色後，如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑，而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部，帶起新潮流勢力。