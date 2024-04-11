fb ig video ETtoday search mobile

UA聯名郭婞淳「四葉草潮服」助力巴黎奧運！陳冠希貝殼鞋黑魂新色曝光

>

記者鮑璿安／綜合報導

台灣舉重女神郭婞淳順利取得2024巴黎奧運門票，而運動品牌UNDER ARMOUR也宣佈與郭婞淳帶來聯名系列UA X TANA，郭婞淳更親自演繹了甜美的四葉草T恤，號召全民在今年夏天一同加入「KUO戰隊」，為台灣頂尖運動選手們應援。同時adidas Originals與陳冠希正式發佈CLOT Superstar新配色，黑魂質感搭配三線元素，是潮流鞋迷不可錯過的焦點。

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR首度與郭婞淳合作推出「UA X TANA」聯名系列 。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR首度與郭婞淳合作推出「UA X TANA」聯名系列，涵蓋實穿的短袖T-Shirt及長袖帽Tee單品，命名靈感源自郭婞淳原住民名「TANA」，象徵著堅韌不拔，並搭配姓氏郭的拼音「KUO」字樣以及舉重的槓鈴，更有延伸的四葉草圖騰，成為設計亮點，簡約質感卻散發郭婞淳的熱血鬥志。

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色於4月12日登場 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals CLOT Superstar by Edison Chen首款全球聯名鞋新色登場，這是雙方合作推出的第二雙鞋，靈感來自於陳冠希自身的藝術之旅，鞋款呈現出對經典Superstar的現代化演繹，設計靈感來源於正裝，聯名合作首次亮相於CLOT在上海時裝周舉辦的時裝秀，而在今年2月推出首款白色配色後，如今以黑色版本CLOT Superstar by Edison Chen in black再次登場。標誌性的貝殼頭通過手工縫製皮革條紋進行重塑，而鋸齒狀外底輪廓、可見的EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節元素共同貫穿整個底部，帶起新潮流勢力。

關鍵字：

運動, 聯名, 郭婞淳, 陳冠希, 潮流

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

心竟然怕鹹？營養師曝「各大器官怕什麼」　教你這樣吃最健康

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

李蒨蓉曝夫妻相處之道　「十點鐘原則」讓兩人感情急升溫

「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管 放不下舊情人？超準心測一問題看出你「分手後的冷血指數」 吃堅果降膽固醇？營養師：吃對才有效！　3大原則快記好 《淚之女王》金智媛「百貨女王妝」畫法公開　超美唇色被神出同款 錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶 櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感 范少勳、姚淳耀組英倫風男團　巫建和曝地震當下秒換裝「只為一件事」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面