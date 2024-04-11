一周賣破千條　台隆手創館「自黏式擦髮巾」爆紅

記者蔡惠如／綜合報導

百貨母親節檔期陸續開跑，以往主力的化妝品，今年一、二月適逢出國潮，整體市場出現小衰，而生活用品卻逆勢成長，台隆手創館表示，近期幾個亮點小物都相當熱賣，一款由台灣廠商研發的「自黏式擦髮巾」，採用自黏機能材質，可輕鬆包覆剛洗完的濕頭髮，完全不需技巧，造成熱賣，一周可賣破千條。

▲台隆手創館熱賣自黏式擦髮巾。（圖／各業者提供）

2024年百貨通路因去年基期高，加上民眾大量出國採買，業績成長幅度有限，甚至出現小衰，而3月因換季與新品推出，消費需求開始回籠，台隆手創館表示從年初因受惠旅行、舒壓需求，今年一到三月業績較去年同期成長20%，逆勢成長，看好母親節檔期持續以按摩舒壓、旅行療癒以及跟日本同步為號召吸客，今年母親節檔期業績預計可成長30%。

▲好好棉擦髮巾，台隆手創館售價399元。

近年生活用品以多工、解決痛點為誘使消費者出手主要原因，周賣千條的「好好棉擦髮巾」就是一例，即便是手殘不知道如何包住濕髮的使用者，也可以輕鬆上手，另產品也強調吸疏水纖維，加上銅纖維抗菌、用久不會臭為特色，果然吸引許多民眾嚐鮮。

▲Marna Fuu超輕便頸枕，台隆手創館售價1,200元。

此外，能快速充氣並摺疊收納的「Marna Fuu」超輕便頸枕也受到歡迎，因應可能持續的出國潮，加上家中行李箱更換潮，日後也將會開賣更多行李箱商品，而輕便式、易攜帶的舒壓按摩器，也是母親節重點優惠商品之一。

▲BLAUPUNKT智慧溫感無限肩頸按摩器，售價3,290元，特價2,990元。

台隆手創館表示，即起會員來店購物單筆滿3,000元，即可獲得HANDS旅行收納三件組。此外也為母親節檔期，在各店開設「母親節禮物專區」，精選產品最高可獲30%優惠，單筆購物滿688元，加抽價值5,490元的德國BIANCO直式造型吹風機。

無印良品近期也上市首度由台灣企劃、日本製造的四款肌膚保養原液新品，強調符合在地氣候與大部份顧客的膚質需求，能簡化保養流程也兼顧精準修護，售價590元，即起至4／17持MUJI無印良品聯名卡刷卡，或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，可享全品項結帳再9折優惠。

▲無印良品保養原液，單瓶售價590元。