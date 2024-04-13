fb ig video ETtoday search mobile

義大利服裝設計師Roberto Cavalli辭世享壽83歲　曾為兔女郎設計制服

>

▲Roberto Cavalli。（圖／路透社）

▲2006年，Roberto Cavalli與Nicky Hilton (左) 及女星Anne Heche。（圖 / 路透社）

記者林明瑋 / 綜合報導

以狂野的動物印花與性感聞名的義大利時尚設計師Roberto Cavalli於佛羅倫斯辭世，享壽83歲，現任品牌創意總監Fausto Puglisi在IG表示：「雖然你離去了，但精神將永遠與我們同在。」Roberto Cavalli於1970年在巴黎推出了首個同名系列，一步步開創時尚事業，目前在台灣也有專門店。

講到Roberto Cavalli，第一個反應一定是狂野、印花，尤其各種動物紋與鮮明的色調，雪紡、嬉皮風格的洋裝、丹寧等也是拿手強項，2005年他曾為Playboy兔女郎設計新制服，還推出了一款豹紋印花版本。

Roberto Cavalli約10年前在一次訪問中說：「那些對你來說太浮誇的服裝，73歲的我會穿，而且你會很愛我。」同為義大利設計師的Giorgio Armani曾經表示，即使自己對時尚的看法與Cavalli大相逕庭，但始終對Cavalli極為尊重。

Roberto Cavalli於1970年推出同名系列後，1972年在法國Saint-Tropez開設首家店鋪，2015年從品牌退休，2019年公司出現財務危機，由私人投資公司收購，續聘Fausto Puglisi為創意總監至今。

►蕾哈娜解釦、揉胸扮性感修女　遭網批「褻瀆宗教」惹議

►超模凱特摩絲21歲女兒基因神遺傳！母女合體曬FENDI氣場全開

關鍵字：

Roberto Cavalli

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」　雙魚絕對狠狠折磨你

前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」　雙魚絕對狠狠折磨你

10天瘦6公斤！伊能靜「碳循環減重」懶人包　一次教會你

10天瘦6公斤！伊能靜「碳循環減重」懶人包　一次教會你

日麥當勞神級美食「培根馬鈴薯派」登場！流沙內餡濃郁奶香超欠吃

日麥當勞神級美食「培根馬鈴薯派」登場！流沙內餡濃郁奶香超欠吃

錶展直擊／勞力士「水鬼王」金錶霸氣登場　帝舵表也上攻百萬元 想吃甜食又怕胖？營養師推薦2大「最佳時間點」：運動後負擔小 染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤 日牌NEIGHBORHOOD在西門町取景！聯名台灣重機改裝品牌必收黑魂安全帽 營養師曝「佛系減肥法」　消耗熱量高、瘦身燃脂很有感 台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30% Zendaya《挑戰者》化身網球甜心！踩Loewe高跟鞋有亮點、運動風禮服辣翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面