義大利服裝設計師Roberto Cavalli辭世享壽83歲　曾為兔女郎設計制服

▲2006年，Roberto Cavalli與Nicky Hilton (左) 及女星Anne Heche。（圖 / 路透社）

記者林明瑋 / 綜合報導

以狂野的動物印花與性感聞名的義大利時尚設計師Roberto Cavalli於佛羅倫斯辭世，享壽83歲，現任品牌創意總監Fausto Puglisi在IG表示：「雖然你離去了，但精神將永遠與我們同在。」Roberto Cavalli於1970年在巴黎推出了首個同名系列，一步步開創時尚事業，目前在台灣也有專門店。

講到Roberto Cavalli，第一個反應一定是狂野、印花，尤其各種動物紋與鮮明的色調，雪紡、嬉皮風格的洋裝、丹寧等也是拿手強項，2005年他曾為Playboy兔女郎設計新制服，還推出了一款豹紋印花版本。

Roberto Cavalli約10年前在一次訪問中說：「那些對你來說太浮誇的服裝，73歲的我會穿，而且你會很愛我。」同為義大利設計師的Giorgio Armani曾經表示，即使自己對時尚的看法與Cavalli大相逕庭，但始終對Cavalli極為尊重。

Roberto Cavalli於1970年推出同名系列後，1972年在法國Saint-Tropez開設首家店鋪，2015年從品牌退休，2019年公司出現財務危機，由私人投資公司收購，續聘Fausto Puglisi為創意總監至今。