沒廣告也默默熱賣！「隱藏保養好物」盤點　資生堂小金管每5秒賣出1支

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

大多數美妝保養品牌都有主打的幾款明星商品，通常是一般消費者最熟知、也是多數人首次購買時會選擇的產品。但除了這些高知名度的人氣商品外，各品牌其實都藏有不少沒特別廣告卻默默熱賣的「隱藏版」好物。《ET FASHION》就幫大家整理了各大保養品牌裡有哪些內行人、老粉們不斷在回購的「低調神品」，下次補貨時別忘了買幾個來試試。

HR赫蓮娜：雙萃煥膚精露

▲HR赫蓮娜 雙萃煥膚精露，150ml，NT$5,800。



頂級保養品牌HR赫蓮娜除了黑、白繃帶乳霜這2大招牌明星商品，還有許多好物也擁有高口碑，像是許多貴婦都超愛的溫和去角質產品「雙萃煥膚精露」，就是低調熱賣王之一！

擁有特別的雙層精油水感質地，打造創新的兩階段煥膚保養，可快速去角質且改善膚質與光澤感，用起來親膚、滋潤且無刺激感，連敏感肌也能用，就像幫肌膚深度大掃除，用後肌膚的細緻嫩亮感直接提升，許多愛用者每次買都是2罐起跳，狂讚比去SPA做臉還划算。

RéVive：24胜肽護唇膏

▲RéVive 24胜肽護唇膏，10ml，NT$2,680。



提到RéVive，應該有不少人最先想到的都是明星商品「光采再生活膚霜」，但除了許多名人愛用推薦的活膚霜，還有一個隱藏版熱賣王你一定要知道：24胜肽護唇膏！

獨家運用「分層修護科技」，將肌膚的保養概念運用到唇部推出的24胜肽護唇膏，可因應唇部肌膚需求，層層滲透修護，達到滋養柔嫩、緊緻、保濕，同時還帶有「胡椒薄荷」的沁涼清新香氣，使用感好到沒有特別宣傳，只靠口碑相傳依舊長年熱賣，熱賣破萬支，持續8年穩居品牌熱賣前5名，甚至有VIP全家都愛用，一家六口一人一支，固定補貨。

資生堂東京櫃：怡麗絲爾膠原A醇超導抗皺精華

▲資生堂怡麗絲爾 膠原A醇超導抗皺精華，15g，NT$2,000。



資生堂東京櫃有不少默默熱賣的口碑好物，而其中的「隱賣王」當屬ELIXIR怡麗絲爾的「A醇小金管」膠原A醇超導抗皺精華！怡麗絲爾有著「日本No.1膠原蛋白保養專家」的稱號，而在2023年10月全新升級上市的膠原A醇超導抗皺精華，前身為在日本每5秒就賣出1支的「彈潤超抗皺眼唇精華乳」，本來就是超熱賣的明星商品，在歷時6年研發後，升級到全臉都能使用，有效淡化全臉8大紋路，連華語流行天后蔡依林Jolin都愛用，是她無論出差或在演唱會後台都必備的保養愛用品，難怪全新推出的「A醇小金管」熱賣到上市1個月就斷貨。



SUQQU：絕緻晶艷潤采潔膚霜

▲SUQQU 絕緻晶艷潤采潔膚霜，125g ，NT$3,850。



應該有不少人都是因顏筋晶摩霜入坑SUQQU保養，但SUQQU在2022年疫情最緊繃的期間，推出了品牌最頂級保養系列的卸妝膏「絕緻晶艷潤采潔膚霜」，雖然單價高卻還是成為深受鐵粉喜愛的SUQQU熱賣保養大黑馬！主打固態油脂，能快速卸妝不殘留，且內含天然顆粒感能幫助溫和代謝老廢角質和髒污，讓肌膚變得平滑，成分溫和滋潤，每天都可使用且各種膚質都適用。

許多愛用者都表示卸妝力好，肌膚狀況也變得穩定，且從質地到香氣都能感受到滿滿高級奢華感。從2022年周年慶到2023年周年慶都創下主顧客口碑最好、甚至有人一次帶10條的紀錄，也因此單價雖然高，但依舊成為內行人都搶買的熱賣單品。

RMK：潔膚油

▲RMK 潔膚油（smooth），175ml，NT$1,200。



RMK防曬乳（UV防護乳）的好口碑、熱賣程度，已堪稱是美妝部落客、網友們公認的，但RMK的保養好物可不只有這個！使用100%植物萃取油製成的「潔膚油（smooth）」，除了擁有連防水型睫毛膏和毛孔髒污都能快速卸淨的優秀潔膚力，還帶有柑橘薄荷的香氛，使用的過程讓人感到放鬆又療癒，尤其卸洗後的肌膚觸感舒爽不油膩又有柔滑感，讓許多人體驗過後就愛不釋手。

不僅在周年慶跟母親節檔期這兩大年度購物時機，是許多人指名一定要囤貨的單品，平時也熱賣到每個月都是RMK保養類品項銷售排行前3名的單品！

DHC：天然活膚泥

▲DHC 天然活膚泥，100g，NT$1,380。



說到DHC，你的腦海中立刻出現的是否是純欖護唇膏或深層卸粧油？但其實「天然活膚泥」更是許多DHC老粉都固定在囤貨的隱藏好物！這是一款添加了漢方草本桑白皮精華及蜂王乳的溫和洗去式面膜，搭配主要成分天然黏土，能潔淨代謝老舊角質與髒污，並達到明亮膚色、調理舒緩的作用，不僅讓肌膚更光滑細緻，還能讓後續保養更好吸收。

因為比起一般泥面膜，這款天然活膚泥只要敷5分鐘就能洗去，使用很方便且快速有感，很適合在約會前、妝前使用，會讓後續妝感更服貼、肌膚更透亮，這也是讓許多人一直回購的理由，也是品牌公關員購時必囤的愛用商品！

佳麗寶Suisai：酵素粉

▲佳麗寶suisai 淨透酵素粉N(橙柚茶香) 、緻潤淨透金黃酵素粉，皆為32入，NT$680起。



說到酵素洗顏粉，應該很多人都會立刻想到佳麗寶Suisai酵素粉，雖然它知名度很高，但其實品牌甚少為其打廣告，反而是透過眾多消費者好口碑累積起來，使其廣為人知。Suisai酵素粉擁有三倍洗淨成分，能溫和清除黑頭粉刺、角栓和多餘皮脂，洗淨老廢角質與髒污的同時，洗後肌膚又不乾澀，這幾年更推出不同香氛或肌膚訴求的版本，加上攜帶方便，不分男女老少都愛用。

Suisai酵素粉已陸續推出6款不同香氛效果的酵素粉，光是2023年度截至目前為止，銷量已高達35,000盒以上，更連續8年獲得日本洗顏品銷售冠軍，被日本專業美妝雜誌比喻為銷售傳奇。