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星巴克今起連續3天　「做1件事」立刻享買一送一

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗、路易莎提供）

記者蔡惠如／綜合報導

上班族好朋友星巴克買一送一優惠續續走，為推廣近期即將上市的迪士尼「A SIP OF JOY」聯名系列，從4／15起一連3天，出示特定截圖買一送一優惠，同天伯朗咖啡館也有會員好友分享回饋，此外，路易莎黑卡上午11點前，咖啡第二杯半價優惠也能享折扣。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克從4／15至4／17推出「尋找迪士尼好友 截圖好友分享日」活動，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日從上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克聯名迪士尼打造多巴胺系列。（圖／業者提供）

▲出示這張截圖即可享買一送一。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁）

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館在4月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎黑卡會員優惠也在2月底宣布續行至4月底，故黑卡會員在上午11點前至店購買特定咖啡品項，可享第二杯半價優惠。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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