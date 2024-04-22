10款最欠收的顯嫩唇膏！暖茶色不挑膚　深唇也蓋得住　

文／美人圈

2024顯嫩偽素顏唇膏推薦！到了春夏，唇膏顏色當然要有些活力、清透感，顯嫩的同時又能撫平唇紋，讓唇瓣看起來超欠親，即便在素顏時使用也能很不挑人的提氣色，當然也是偽素顏妝感的必備品，BEAUTY編統整2024春季10款最欠收的顯嫩偽素顏唇膏給大家！

2024顯嫩偽素顏唇膏推薦

DIOR 迪奧癮誘唇膏 #616榛果奶咖

不僅推出全新3款限量精品質感外殼，更推出全新5色！這款添加高達90%純淨配方，除了迪奧經典花植護唇成分，同時融入多重保養精萃，完美平衡水潤釉光妝效與護唇成分，塗抹時滑順好推不黏膩，唇瓣擁有耀眼釉光妝效，全新色號#616調色是非常時髦的奶油棕色，淡妝、濃妝都好看！

▲DIOR 迪奧癮誘唇膏，NT$1,550。（圖／BEAUTY美人圈）

植村秀 無色限水光嫩唇露 #BG945

深唇人也適合！植村秀全新唇露有別於過往的酷黑包裝，此次以清爽白色管身與細緻的水光質地登場，富含74%唇部養護精華，包含日本山茶花精油及角鯊烯、甘油、神經醯胺等，給予唇瓣極致呵護，清爽不黏膩且有漂亮的果凍感，#BG945更是一抹顯色，且喝水後顏色會停留在唇瓣，不會全部掉光！

▲植村秀 無色限水光嫩唇露，NT$1,250。（圖／植村秀）

TOM FORD 超模緞光極細唇膏 #100

TOM FORD最好入手的唇膏！全新「黑跟唇膏」不僅管身極細奢華，搭配獨一無二的水潤減齡質地、一抹創造超美的嫩唇光，其中賣翻天的#100，是非常優雅的杏茶色，唇妝效果極佳、極度不挑膚！

▲TOM FORD 超模緞光極細唇膏，N$1,680。（圖／TOM FORD）

YSL 情挑誘光水唇膏 #122撩撥熱吻

根本「乾皮救星」！YSL全新水唇膏全新成分升級，添加無花果籽精箤與護唇油，觸膚瞬間即刻注入滋潤精箤，24小時滋潤雙唇不間斷，一抹就有純欲水光、零假潤感。#122是漂亮的清冷棗泥紅色，不僅顯氣色還顯齒白，輕鬆get唇紅齒白！

▲YSL 情挑誘光水唇膏，NT$1,580。（圖／YSL）

CHANEL香奈兒 COCO持色潤唇膏 #914

淺色唇必收！妝感更低、更接近偽素顏卻超提氣色，結合絲緞質地的潤唇配方，一抹於唇瓣化開，潤色修護雙效合一，富含天然蠟質的潤唇複合配方，雙唇立即滋潤保濕，更有高級的清透光感！是一支越補雙唇越水嫩的潤唇膏！而#914焦糖更被譽為「母胎唇色天花板」，顯嫩欠親又襯膚色。

▲CHANEL香奈兒 COCO持色潤唇膏，NT$1,380。（圖／CHANEL香奈兒）

RMK 露光柔潤口紅 #EX01

限量新色必須收！RMK露光口紅，一抹上色就能徹底顯色，質地恰到好處，非常好塗勻、輕鬆扒在唇瓣不滑動，透出水潤般的嘟嫩光澤，唇瓣變得飽滿、立體還不顯唇紋。限定色#EX01更是漂亮的暖茶色系，薄擦就非常提氣色，還能遮住深唇！

▲RMK 露光柔潤口紅，NT$1,400。（圖／RMK）

CHIC CHOC 撩心口紅 #BE01

全新共5色，採用植物由來的天然固酯，隨唇溫融化如蜜般的質地能溫柔的呵護雙唇，具有高服貼及絲柔霧光的折射效果，透出柔和飽和色澤及光感！此外，復刻品牌創立時期的經典圓型Logo，回歸玩色初心喚醒美意識的解放！

▲CHIC CHOC 撩心口紅，NT$780。（圖／CHIC CHOC）

CLIO珂莉奧 水晶糖心光潤唇釉 #07焦糖奶蓋

如糖葫蘆糖衣般晶瑩剔透，自帶立體豐潤感！添加玫瑰萃取成分，上唇保濕潤澤不黏膩，唇紋有感消失！#07焦糖奶蓋就是很漂亮的低飽和暖茶調，薄擦就很好看、素顏擦也不怪，厚塗也能創造出氣勢感。

▲CLIO珂莉奧 水晶糖心光潤唇釉，NT$520。（圖／CLIO）

Visee 光誘恆吻唇膏 #BE351

再度推出限定新色！這款唇膏無添加香料，採用高絲獨特的雙層持色配方，呈現清透自然的同時又不易沾杯、高持色，新推出的兩色都是非常百搭的裸色調，其中BE351嬌羞杏桃更能呈現唇瓣的柔嫩感，一抹溫柔顯氣色。

▲Visee 光誘恆吻唇膏，NT$380。（圖／Visee）

alternativestereo 顏料罐保濕唇露 #02

韓國的小眾彩妝品牌，台灣也買得到啦！這款唇露不僅外型可愛，妝感更類似於唇部精華的鏡面感，水潤感非常明顯又自然，全成分更含有65%水分和15%保養成分，顛覆唇釉給人的黏膩感，相當舒適、怎麼塗都很均勻，#02色單擦可以當作護唇膏，多層疊擦更能跑出顯嫩顯氣色的低飽和偽素顏美唇。

▲alternativestereo 顏料罐保濕唇露，NT$520。（圖／alternativestereo）

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