趙麗穎人生金句：只要你是無可替代的，就會有更多喜歡你的人

▲趙麗穎擁有強大意志力，值得大家借鏡。（圖／翻攝自微博/趙麗穎、趙麗穎工作室，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大陸一線女星趙麗穎出身農村，她一路走來堪稱「人生教科書」，演戲十多年，前幾年都在跑龍套，但她憑藉著努力且不服輸的精神，終於走出自己的一片天，她用行動證明，演技和臉型無關，圓臉也能成為頂流女星，盤點她曾說過的人生語錄，聽完讓你少走一些冤枉路。

#我沒有靠山，我自己就是山。



#只要你是無可替代的，就會有更多喜歡你的人。



#人的心強大到一定程度，有很多東西你自然而然你就會越來越不在意，所以我一直相信，只要自己變強大了，只要你有這個能力了，你根本不會介意別人去怎麼看待你，或者去介意別人會投來怎樣的目光。



#能做成事的人，那他一定是有一些最基本的共同點，敢想敢幹，目標清晰，足夠的承受力，還有極強的責任感。



#做事情不容易，幹好一件事情很艱難，會遇到很多坎坷，希望大家保持一顆不服輸的精神，積極向上的面對生活。



#撕下別人貼在自己身上的標籤，努力活出我想要的樣子。



#你問我怕失敗嗎？我當然怕，但人總要走出自己的舒適區，總要試著去突破，我覺得這樣活著才有意義，做有意義的

事，雖敗猶榮。



#不管發生什麼事，我都會笑著去面對，因為我依然在快樂的生活著。我希望我的笑容能感染身邊的每一個人。



#女生一定要有自己的事業，你才會有自信去談戀愛。