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小花眼藥水超可愛SOU·SOU包裝台灣才有！美妝蛋攜手檸檬馬卡龍每人限購2組

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記者李薇／綜合報導

來自時尚界的聯名限定款終於登場，結合了設計師的創意和品牌的經典元素，讓經典單品變得更有收藏意義，無論是追求生活風格的潮流達人，還是尋找獨特禮物的消費者，聯名限定款系列都能滿足需求。

＃樂敦 X SOU·SOU 妮婕眼藥水

▲樂敦,SOU·SOU,beautyblender,EDDY FOODY,Bondi Wash,May Gibbs,聯名,美妝。（圖／品牌提供）

日本京都SOU·SOU總是以可愛的花樣設計，讓經典好物換然一新，許多粉絲更是一有新圖騰就會手刀搶，這次把台灣女孩最愛的「小花眼藥水」換上全新兩款纓采、緞采設計，纓采使用金色花朵描繪出栩栩如生的活力，緞采則是把優雅的金襽鍛子為重瓣牡丹、菊花勾勒細緻金邊，展現出滿滿日式風情的典雅包裝，而且僅有台灣限定，連日本都買不到。

＃beautyblender X EDDY FOODY 甜檸檬清新組合

▲樂敦,SOU·SOU,beautyblender,EDDY FOODY,Bondi Wash,May Gibbs,聯名,美妝。（圖／品牌提供）

▲樂敦,SOU·SOU,beautyblender,EDDY FOODY,Bondi Wash,May Gibbs,聯名,美妝。（圖／品牌提供）

風迷全球的時髦美妝蛋beautyblender在夏季推出全新檸檬黃顏色，同時攜手甜點大師EDDY FOODY特製超可愛的檸檬設計馬卡龍，擺脫以往常見的圓形設計，改以檸檬圖案餅乾中間夾上酸甜檸檬餡，簡直讓人一口接一口的欲罷不能，現在更推出超檬甜點蛋組合，一顆美妝蛋加一顆馬卡龍，優惠價798元，每人限購兩盒。

＃Bondi Wash X May Gibbs 寶寶系列

▲樂敦,SOU·SOU,beautyblender,EDDY FOODY,Bondi Wash,May Gibbs,聯名,美妝。（圖／品牌提供）

澳洲天然清潔品牌Bondi Wash創辦人Belinda Everingham，不僅是一位成功的女企業家，同時也是一名媽媽，關懷寶寶的健康，特別推出不添加SLS介面活性劑、合成香精、螢光增白劑、漂白劑等化學物質的洗護系列，最近更是攜手插畫家May Gibbs推出限量的包裝，超療癒的畫作與柔軟色彩，不僅為此系列更增添生活風格，此聯名系列部分收益更將捐贈予非營利機構，幫助更多需要的孩童。

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關鍵字：

樂敦, SOU·SOU, beautyblender, EDDY FOODY, Bondi Wash, May Gibbs, 聯名, 美妝

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