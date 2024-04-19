日本18年銷售NO.1卸妝品是它！紐約時裝周後台也愛用

記者李薇／台北報導

肌膚卸妝清潔可以說是保養的第一步，這關鍵做好，基本上皮膚狀況都不會太差，以下就分享近期推出的多款卸妝好物，可以根據不同膚況狀態使用，打造細嫩膚質。

＃RMK W修護卸妝膏，100g、售價1550元

慶祝W修護菁萃油誕生10周年，RMK再度把油保養延伸到洗卸產品，推出全新的修護卸妝膏，有如綿綿冰一般的質地，使用固態蠟封鎖液態油脂配方，塗抹到肌膚的時候瞬間化成美容油，溶解殘妝同時高校潤澤肌膚，淡雅柑橘花香更讓卸妝成為一場精緻的護膚儀式。

＃ORBIS 澄淨卸妝露，150ml、售價620元

日本連續18年銷售NO.1的卸妝單品，裡面擁有30%植物性保濕精華，水狀的質地使用起來清爽好推抹，而且可以把肌膚彩妝卸除得很乾淨，完全不會有油膩感，水一沖就可以立刻潔淨，手濕也能夠使用，重點是洗完肌膚不乾澀緊繃，保濕超給力。

＃舒特膚 溫和潔膚乳，500ml、售價790元

以溫和有效成分製作的舒特膚，其保養系列很受敏感肌喜愛，其中，溫和潔膚乳更是在分秒必爭的時裝周後台，成為彩妝師與超模都熱愛的單品，迅速換妝同時溫和不刺激，乾擦、濕洗都可以，不含皂鹼、酒精、香精、paraben類防腐劑，醫美後使用也很可以。

＃m̄enom̄eno Mr極淨卸妝潔膚水，265ml、售價299元

張景嵐創辦的保養品牌m̄enom̄eno敏感肌也可以大膽使用，全新推出的潔膚水採用日本卸妝專利成份黃金比例，不僅一擦就可以輕鬆帶走臉部彩妝，更是完全不會讓肌膚乾燥緊繃，獨特的Micellar配方具備親油及親水的雙重特性，輕輕一沖就可以重現潔淨膚質。

＃1028 深層清潔眼唇卸妝液EX2.0，90ml、售價249元

眼唇類型的防水彩妝，常常都需要更專門的單品，才能卸除乾淨，1028推出的眼唇卸妝液第一代就賣出百萬瓶銷售佳績，這次更全方位升級，以水油6：4的黃金比例，輕鬆帶走難卸眼唇彩妝，同時又不會讓人感受到油膩，一敷秒卸。

＃BOBBI BROWN 超輕水感茉莉淨妝油，200ml、售價2150元

網友口碑推爆的BOBBI BROWN卸妝油，這次全面更新成分，添加3種全新精油：白芒花籽油、頂級山茶花油、珍稀瓊崖海棠油，水感的精華液質地，一次就可以帶走全臉髒污，超適合懶人一次卸全臉，同時快速乳化還原清爽潔淨膚況。