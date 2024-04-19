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IKEA夏日系列BRÖGGAN走復古風　鳳梨抱枕有夠可愛

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▲IKEA點點風BRÖGGAN系列。（圖／業者提供）

▲IKEA復古點點風BRÖGGAN系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日的陽光明媚，近期家居品牌懷舊成為關鍵字，IKEA推出全新的BRÖGGAN系列，融合了復古俏皮的圓點和活潑圖案，搭配明亮色調，為派對饗宴和海灘度假帶來了趣味，還將愜意的五星度假感帶進家中的舒適角落；THERMOS膳魔師迎來創立120周年，從骨董瓶中汲取靈感，將1960年代的歐普藝術菱格紋印花復刻於經典商品上，展現出濃郁的復古風情，讓人不禁感受到過往的美好時光。

▲IKEA點點風BRÖGGAN系列。（圖／業者提供）

想要妝點夏日氛圍，不需大費周章，只要幾個亮點單品，就能宣告夏季來臨，IKEA BRÖGGAN系列以鮮黃、亮綠與灰色搭配，再以圓點帶出些許俏皮感，讓人眼睛一亮，靠枕套以太陽形狀為靈感，加上罐頭鳳梨印花，可愛亮眼很可以！還有鳳梨圖案的餐巾紙，超適合跟沙拉擺在一起。平織地毯以明亮的黃色漸層條紋呈現，彷彿從窗戶邊灑落的陽光，帶出獨特的夏日活力。

▲IKEA點點風BRÖGGAN系列。（圖／業者提供）▲IKEA點點風BRÖGGAN系列。（圖／業者提供）

桌布靈感源自於太陽的亮黃和草地的翠綠，設有防水塗層方便擦拭乾淨，同色系的托盤吸睛配色也可以作為裝飾品，搭配同系列碗盛裝派對美食，變美味亮點。甜點碗的透明玻璃材質與高腳設計，幫甜點成功增加儀式感。

連外出的小物都幫你想好，浴巾一面以平針編織而成，方便抹掉細沙，海灘袋還有拉鍊設計小內袋，方便放置鑰匙和其他細小物品，還有附有手把方便攜帶的坐墊，無論是看書、聊天還是欣賞海景都沒問題。

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

▲膳魔師推出60年代風格新品，韻味十足。（圖／業者提供）

膳魔師今年創立120周年，從骨董瓶中汲取靈感，將1960年代具代表性的歐普藝術菱格紋印花，復刻於三款經典人氣商品上，包括600ml及945ml容量的真空保溫瓶，以及1800ml容量的燜燒提鍋，外觀以質感沉穩的墨綠色調，搭配年代的經典LOGO，俐落的線條設計則有新舊並陳的趣味感，購買限定組還加贈限量品牌手提袋，老派的摩登更具迷人特質。

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

業者表示，響應世界地球日，4／22當天位於中山區復興南路一段的膳魔師環保咖啡館，將免費提供120杯公平貿易咖啡，消費者僅需自帶環保杯即可免費兌換美味的咖啡飲品。該系列單品售價從2,000元至5,350元不等。

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

關鍵字：

家居, 夏日, 復古, IKEA, THERMOS, 膳魔師

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