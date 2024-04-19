夏季敷面膜必注意的5個小細節！敷太久、沒清潔都可能爛臉

記者李薇／綜合報導 圖／mediheal_official IG

夏季很多人都喜歡來一片面膜，讓肌膚瞬間舒緩並且補水，但是敷面膜也有幾大需要注意的細節，建議敷之前可以多了解，以免保養效果不彰，還更乾。

1.選擇不適合的面膜

夏季皮膚容易出油，因此選擇具有控油效果的面膜是重要的，避免使用過於滋潤或油脂含量高的面膜，以免增加皮膚負擔和堵塞毛孔。

2.敷面膜時間過長

由於夏季氣溫高，皮膚容易出汗，若敷面膜時間過長可能導致面膜變乾，反吸臉部水分，導致更為乾燥，建議敷面膜的時間控制在10分鐘左右，避免過度保養。

3.忽略清潔步驟

在敷面膜之前，必須確保皮膚充分清潔，以去除多餘的油脂和污垢。如果忽略這一步驟，面膜難以有效滲透到皮膚深層，效果將大打折扣。

4.過度使用面膜

即使夏季肌膚可能出油，也不應該過度使用面膜，過度使用面膜可能造成肌膚負擔過重，導致皮膚乾燥或敏感，一周使用1到2次面膜是比較合適的頻率。

5.忽略保濕

夏季雖然容易出油，但仍然需要適當的保濕，有些人可能會誤以為夏季不需要保濕，因此在使用面膜時忽略了保濕的步驟，建議後續可以搭配日常保養，選擇輕薄的保濕面膜或添加保濕成分的面膜，可以使肌膚在夏季保持水分平衡。