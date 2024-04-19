減重快筆記！「5款食物」讓你吃飽又不怕胖

▲雞胸肉能提供長時間的飽腹感。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

減重是長期抗戰，想要有效地減重，選擇對的食物非常重要，這些食物不僅能提供必需的營養，還能幫助提高代謝、增強飽腹感並減少熱量攝取，盤點5款有益減重食物，讓你吃飽又不怕胖！

#燕麥

燕麥是一種極佳的全穀物食品，富含可溶性纖維，特別是β-葡聚糖，這種纖維能在消化系統中形成凝膠狀物質，幫助延緩消化和吸收過程，從而增加飽腹感。長時間的飽腹感有助於減少食物的攝入量，從而有助於減重

#雞胸肉

高蛋白質食物如雞胸肉對於減肥非常有效。蛋白質消化速度慢，能夠提供長時間的飽腹感。此外，蛋白質對於肌肉的修復和增長至關重要，適量的肌肉可以提高基礎代謝率，幫助身體燃燒更多的卡路里。

#蘋果

蘋果是一種低熱量且富含纖維的水果。它們含有大量的水分和纖維，這有助於增加飽腹感。蘋果中的纖維能夠幫助維持穩定的血糖水平，防止食慾突然增加。

#扁豆

扁豆是蛋白質和纖維的豐富來源，這兩種營養素都有助於減重。蛋白質和纖維有助於消化過程中的慢化，提供持久的飽腹感，同時它的熱量也相當低，非常適合當作減肥時的飲食。

#優格

優格特別是希臘優格，是一種極佳的蛋白質來源，記得挑選無糖或是低糖版本，蛋白質有助於增加飽腹感，而優格中的益生菌可以改善腸道健康，進一步促進消化效率和代謝。