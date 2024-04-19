fb ig video ETtoday search mobile

台北時裝周／楊昆弼、吳詩儀穿奧運進場服亮相！國旗配色暗藏梅花巧思滿點

>

記者李薇／台北報導

迎戰2024巴黎奧運，台灣也特別邀請服裝設計師周裕穎操刀中華台北代表選手的進場服裝，運用時尚結合傳統文化以及環保等多面向，設計出好看又兼具機能性的服裝，甚至把台灣國旗、國花梅花等意象融入服飾當中，展現出多元文化的魅力。

▲楊昆弼,陳致傑,文姿云,吳詩儀,奧運,台北時裝周,時裝周。（圖／官方提供）

▲楊昆弼（左2）、吳詩儀（右2）搶先穿上進場服裝。（圖／官方提供）

由文化部與經濟部主辦的台北時裝週AW24在19日揭開序幕，展前活動就邀請即將登上巴黎奧運的射擊選手楊昆弼、拳擊選手吳詩儀，搶先展演台灣代表隊的進場服裝，深藍色的西裝運用環保的低碳人造纖維製作，胸前手工纏花打造梅花圖案，內搭的POLO衫採用鍺纖維立體緹花布料製作，國旗配色穿上身不僅有涼感，吸濕排汗的效果也非常好，助攻選手拿下金牌。

搶先穿上進場服的楊昆弼表示，覺得這次POLO衫運用的紅藍白色彩很具巧思，是台灣國旗的顏色，印象最深刻的就是翻轉文字藝術家林國慶設計的「Chinese Taipei」，翻轉過來則是「加油」字樣；吳詩儀也覺得，材質穿起來很舒適，也感受到設計理念與用心，「我會好好保存衣服」。

▲楊昆弼,陳致傑,文姿云,吳詩儀,奧運,台北時裝周,時裝周。（圖／官方提供）

▲文姿云（左）、陳致傑（右）一起穿上設計師服飾。（圖／官方提供）

另外，空手道選手文姿云、擊劍金牌得主陳致傑也現身會場，為台北時裝周揭開序幕，搶先穿上SYZYGY的設計，她也表示，與奧運選手一起出席很有傳承的感覺，也期待選手們可以在奧運場上發光發熱，拿下亮眼成績，「不用擔心，大家都是你們的後盾」。

►把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

►櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感

►再愛也不敢表白的三大星座！TOP 1害怕被拒絕　沒有安全感之前不會出手

 

關鍵字：

楊昆弼, 陳致傑, 文姿云, 吳詩儀, 奧運, 台北時裝周, 時裝周

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

開架冠軍出「頂規版」奶油洗面乳！超綿密泡沫上臉秒舒壓

開架冠軍出「頂規版」奶油洗面乳！超綿密泡沫上臉秒舒壓

Threads推爆！跑3家店都不一定有貨的「百元美妝」讓女孩搶破頭　

Threads推爆！跑3家店都不一定有貨的「百元美妝」讓女孩搶破頭　

圖中第一眼先看到貓還是老鼠？測試你有沒有大局觀

圖中第一眼先看到貓還是老鼠？測試你有沒有大局觀

「功能型防曬」成為熱搜關鍵字！高係數已是基本：防水、物理性更受歡迎 讓12星座一眼心動的瞬間！風象星座特別被奇怪的舉動吸引 談戀愛最不靠譜三大星座！TOP 1普遍沒耐性　喜怒善變常嚇到另一半 《淚之女王》金智媛演活傲嬌千金！愛貴婦保養一瓶3萬襯托社長身份 分手還會想著前任三大星座！TOP 1戀愛就是要一輩子　分開當然很不捨 《淚之女王》金秀賢、金智媛配戴「靈蛇婚戒」！羅人友50萬鑽戒套牢朴敏英 女團都在瘋紫蘇葉瀏海！「人間AI」Karina、NewJeans成員Haerin都剪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面