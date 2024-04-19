台北時裝周／楊昆弼、吳詩儀穿奧運進場服亮相！國旗配色暗藏梅花巧思滿點

記者李薇／台北報導

迎戰2024巴黎奧運，台灣也特別邀請服裝設計師周裕穎操刀中華台北代表選手的進場服裝，運用時尚結合傳統文化以及環保等多面向，設計出好看又兼具機能性的服裝，甚至把台灣國旗、國花梅花等意象融入服飾當中，展現出多元文化的魅力。

▲楊昆弼（左2）、吳詩儀（右2）搶先穿上進場服裝。（圖／官方提供）



由文化部與經濟部主辦的台北時裝週AW24在19日揭開序幕，展前活動就邀請即將登上巴黎奧運的射擊選手楊昆弼、拳擊選手吳詩儀，搶先展演台灣代表隊的進場服裝，深藍色的西裝運用環保的低碳人造纖維製作，胸前手工纏花打造梅花圖案，內搭的POLO衫採用鍺纖維立體緹花布料製作，國旗配色穿上身不僅有涼感，吸濕排汗的效果也非常好，助攻選手拿下金牌。

搶先穿上進場服的楊昆弼表示，覺得這次POLO衫運用的紅藍白色彩很具巧思，是台灣國旗的顏色，印象最深刻的就是翻轉文字藝術家林國慶設計的「Chinese Taipei」，翻轉過來則是「加油」字樣；吳詩儀也覺得，材質穿起來很舒適，也感受到設計理念與用心，「我會好好保存衣服」。

▲文姿云（左）、陳致傑（右）一起穿上設計師服飾。（圖／官方提供）



另外，空手道選手文姿云、擊劍金牌得主陳致傑也現身會場，為台北時裝周揭開序幕，搶先穿上SYZYGY的設計，她也表示，與奧運選手一起出席很有傳承的感覺，也期待選手們可以在奧運場上發光發熱，拿下亮眼成績，「不用擔心，大家都是你們的後盾」。