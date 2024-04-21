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卡片、包裝一站式搞定！母親節禮物抱佛腳也行　犒賞媽媽超輕鬆

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、記者李薇攝

母親節快要到來，現在才準備要送禮嗎？以下就分享多款小資女臨時抱佛腳也可以迅速擁有的高CP值好物，更有包裝、卡片一站式購足的地方，犒賞媽媽有夠輕鬆。

＃LUSH：一站式包裝購足超省事

▲LUSH,ORBIS,德卡,美妝,母親節,。（圖／品牌提供）

▲LUSH,ORBIS,德卡,美妝,母親節,。（圖／品牌提供）

LUSH繽紛活潑的單品，不僅能讓人看到瞬間擁有好心情，裡面多樣的肌膚保養單品，更是實用又療癒，這次超推薦母親節獨家推出的浸浴珍寶禮盒，由英格蘭肯特郡的印花設計師Charlotte Standen所繪畫的圖案，超可愛的小花與亮眼的黃色、藍色與紅色等，簡直就是媽媽專屬的「乖乖桶」，裡面含有9款不同效果的汽泡彈、泡泡浴芭等小物，其中：酪梨泡泡浴芭、花卉繽紛汽泡彈－金盞花、悠然浸浴汽泡彈等，都是母親節才有的限定單品，一天一顆讓媽媽放鬆享受潤澤膚況，重點是店面還有販售卡片、包裝盒等等，直接衝櫃位一站搞定媽媽驚喜。

＃ORBIS：正貨帶走超澎湃

▲LUSH,ORBIS,德卡,美妝,母親節,。（圖／品牌提供）

ORBIS在今年母親節推出多款組合，其中，最推薦的芯生悠進化三步驟組，直接帶走芯生悠淨透潔面乳、芯生悠賦活化妝水、芯生悠修護水凝乳都是正貨，還可以帶走芯生悠亮妍防曬隔離乳30g、雙面潔顏按摩刷（白）、澄淨卸妝露迷你瓶24ml跟樂旅收納袋組，真的是正貨拿好拿滿，洗臉刷與收納袋真的都超實用，重點是價格只要2080元，價格很可以。

＃德卡：最優秀SPA心意組

▲LUSH,ORBIS,德卡,美妝,母親節,。（圖／品牌提供）

常做SPA的人就知道，德卡是很多專業美容師會選擇的高效養膚品牌，真的用了立刻有感，成分給足超夠力，母親節難得優惠下殺最推薦活顏緊緻抗氧組，活顏緊緻雙導精萃、活顏緊緻氧氣霜的組合，用過真的有感抗老，而且不需要過多層層保養步驟，簡單兩步驟就可以高效美肌，迅速抵抗老化，簡直就是把專業SPA護膚療程直接搬回家，每天都有頂級療癒感受。

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關鍵字：

LUSH, ORBIS, 德卡, 美妝, 母親節

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