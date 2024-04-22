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5大時髦小眾泳裝品牌推薦！台牌HÁI適合亞洲女性、泰國百褶裙超顯瘦

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記者鮑璿安／綜合報導

夏日氣息日漸濃郁，又到了穿上泳裝玩水的季節，《ET FASHION》特別為讀者盤點5大話題泳裝品牌，不僅設計感簡約時髦，還很適合亞洲女生體態，一定會找到你愛的款式！

HÁI

▲▼ 泳裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 泳裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲台灣的泳裝品牌HÁI品牌名稱與「海」相近，主打對於大自然的親密感受。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

來自台灣的泳裝品牌HÁI品牌名稱與「海」相近，主打對於大自然的親密感受，創辦人Bebe和Daphne特別了解亞洲女生的身材， 旗下款式相當獨特，採用高腰超彈性支撐的兩截式比基尼，使用少有的W鋼圈，讓胸型完美，在穿著時自然就多了安全和舒適感。另外也包含蝶翼連身泳衣以及復古打褶比基尼與超高腰細褶泳褲，將贅肉和副乳藏起來，完美擁抱夏季。品牌也設有實體櫃位，可以直接到店實穿體驗非常方便。

WET

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲WET Del Rey Brielle泳裝 。（圖／品牌提供）

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲Monarch系列，以洋紅色調結合經典千鳥緹花格紋 。（圖／品牌提供）

美國洛杉磯泳裝品牌WET擁有盛夏島嶼的熱情奔放，設計理念經常取自於島嶼花卉、威尼斯湛藍的天空與海景，將大膽的龜背竹葉印花、千鳥緹花格紋放在泳裝上，同時採用新穎的不對稱剪裁，是海灘邊絕對不撞款的選擇。

ROXY

▲▼ 泳裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ROXY帶有「美拉德風格」的泳裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 泳裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲台灣限定「波波UP比基尼」。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

澳洲休閒服飾品牌ROXY是大家熟悉的品牌，今年早春以大地色系為重點色調，推出一系列帶有「美拉德風格」的泳裝及服飾單品，包含比基尼、一件式連身泳裝、棉質合身短洋裝，及圖騰印花洋裝等，調配出時髦風尚。專為台灣女孩量身打造的台灣限定「波波UP比基尼」，以獨特加厚紮實襯墊塑造完美胸型，更採用親膚快乾材質，提高穿著舒適度，新色包含2024主打的柔和蜜桃橘，清新亮眼、展現帶有復古氣息的青春浪漫。

Aprilpoolday

▲▼ 泳裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 泳裝。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Aprilpoolday絕對是泳衣入門款最佳選擇，為女孩們帶來了防水材質的百褶泳裙、活潑連身泳裝。（圖／翻攝自IG）

泰國品牌Aprilpoolday在2014年誕生，在曼谷設有實體門市，成為不少遊客去當地的必買品牌，將泳裝打造出更日常時髦的模樣，甚至可以與衣櫥內的單品進行混搭，若是對於性感的泳裝有些抗拒，Aprilpoolday絕對是入門款最佳選擇。為女孩們帶來了防水材質的百褶泳裙、翻領削肩泳裝品項，既可以完美修飾身材，又能夠展現超強搭配功能，在各種場合都能夠應對。

Wave Shine

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲Wave Shine包覆絨條紋背心泳裝 。（圖／品牌提供）

台灣女生都不陌生的Wave Shine，各個膚色、身材皆可以駕馭，款式則相對簡約，像是高腰連身泳衣採用左右側腰綁帶，可隱藏腰間肉，從視覺上更輕盈，另也有包覆絨條紋背心泳裝，同樣是高腰、高包覆性，收腹提臀成為具有安全感的選擇。

關鍵字：

泳裝, 品牌, 亞洲女生, 夏日, 時尚

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