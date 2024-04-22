安格斯12星座一周運勢4／22-4／28　金牛能驚人脫單、天秤先遠離人群

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

漫長的水逆馬拉松終於即將在這周間畫下句點，牡羊座種種驚喜驚嚇也慢慢收斂，不過仍要當心運勢回馬槍，特別是人際上平息的八卦流言可能有捲土重來之勢，這周的你仍需要持續低調，避免成為話題焦點。感情上頗有患難見真情的表現，有對象者兩人能成為彼此的樹洞，可以相互扶持，單身者桃花默默培養中，千萬別太高調。

金牛 4.21～5.20

只能說在太陽的超強能量守護下，這周水逆對於金牛的威脅已經大大遠離，可以無後顧之憂的進行手上的計劃，特別是風和日麗的日子裡，金牛座適合開展自己的人際圈，不要預設任何立場標籤，和與自己不同的人交朋友，能為你開拓視野！這周感情看似原地踏步，但其實有人正默默為你鋪梗造橋，待時機成熟將能驚人脫單！

雙子 5.21～6.20

星星們的壓力在這周慢慢式微，反而是來自太陽與金星的助力，能為你在人際上逢凶化吉。這周雙子可以慢慢在人際、工作場合展現自己口若懸河的潛力，透過細心溝通的特質，能為你爭取到不少利益。過去有所誤解的地方，也不妨耐心溝通交流，這周雖然水逆的餘孽仍潛藏在身邊，但大致上都能有順遂的收場喔！

巨蟹 6.21～7.21

這周巨蟹座整體運勢仍呈現多雲偶雨的情況，看似順遂但實際上前方仍有小阻礙，特別是感情上停停走走，兩人對於彼此都存在著一點偏見和傲慢。有對象者得先試著付出更多耐心聆聽對方的看法，而不是一昧的希望情人站在你的角度體諒，只要打通這個卡住的環節，後面的感情之路就能一路順風順水。

獅子 7.22～8.22

隨著水逆帶來的效應逐步走向尾聲，金星能量開始展現，獅子座在人際、職場上的暴戾之氣默默收斂，那個看什麼都不順眼的情緒似乎被粉紅色的浪漫氛圍取代。這周獅子座不論說話動作都開始愈來愈溫和圓融，也更容易親近，社交、感情運也慢慢開敞，雖然感情不見得有明確的好消息，但的確朝向一個美好的緣分之路前進！

處女 8.23～9.22

雖然隱隱感覺旁人都慢慢從水逆中解套，不過對於後知後覺的處女座來說，無形的低壓後勁不但沒有消減，還可能增強，與其忙忙碌碌，不如讓步調減緩一點，不用每件事都到爭到底。人際、感情上是遇強則強，愈不讓步自己愈容易吃虧，不如退一步海闊天空，對於情人、心上人更要懂得包容，別老是糾結在那些不開心的點。

天秤 9.23～10.22

撇開水逆帶來的負面效應不談，這周天秤座在太陽進入內在宮位的影響下，心理素質變得脆弱，各種與你無關的議題卻可能牽動你的內在情緒而變得EMO起來，就連朋友、情人開玩笑、耍幽默的對話也可能造成反效果。這周的你比較適合遠離人群，閒睱之餘可以試著寫作、下廚或嘗試輕鬆運動，透過活動讓自己開朗起來吧！

天蠍 10.23～11.22

雖然「忙碌」乍聽之下是個勞心勞力的動詞，不過對於天蠍座來說卻是這周的轉運密碼，隨著太陽走到了動能宮位，與其在原地擔心受怕，不如付諸行動，特別是單身者積極參與各種邀約活動，將愈能有機會創造出感情上的邂逅，也能開拓你的人際圈，愈是以行動取代思考，就愈能為你迎來意想不到的幸運能量喔！

射手 11.23～12.21

射手這周運勢表現從晦暗走向鮮明，近期更是顯得大破大立，十宮能量逼升之下，工作頗有異軍突起的表現。但人際上容易成為眾人焦點，一舉一動都可能帶來影響，要留意的是聲浪雖大，卻不見得全是好現象，得當心有心人士不懷好意的批評。感情上彼此的默契還需要時間培養，操之過急不但於事無補，反而易讓相處氛圍緊繃不自在。

摩羯 12.22～1.19

面對那些不如己意的煩燥感，一昧逃避只會讓那些煩惱像滾雪球般愈滾愈大。這周摩羯可以試著一改你過往習以為常的駝鳥心態，鼓起勇氣正面迎擊，在太陽的守護下，只要主動的起了頭，困難就能一一消解。相反的若持續吞忍，事情的難度就會變本加厲！感情上的進展緩慢，但不至於倒退，單身者保持前進就不擔心回到原點。

水瓶 1.20～2.18

行星位移的震盪像漣漪般，在這周對水瓶釋出了不小的影響，最近這陣子的水瓶座心情如洗三溫暖，起伏難免劇烈，不過樂觀來看，會是不錯的能量釋放，與情人、摰友之間口角難免，但溝通之後雙方能有所諒解與改變，關係就能跨步向前！這周水瓶看似考驗重重，但在太陽守護下，最終能過關斬將，千萬別被眼前的困難嚇退喔！

雙魚 2.19～3.20

生活中一波波的小確幸將在這周輪番上陣，看似為雙魚座帶來不錯的新氣象，然而乍看一路順遂的運勢，卻暗藏不少凶險，得當心水逆攻魚不備的回馬槍，特別是人際上當心自己在網路的無心言語卻被有心人截圖留傳，引發波瀾。感情上持續的曖昧不見得是浪漫，還是要保有一絲務實理智的思考，才不會讓自己受傷。

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