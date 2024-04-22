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孫藝真紅毯＋私服都愛耳環造型　5招技巧打造仙女氣質必收一款

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

回顧孫藝真歷年來的紅毯造型及私下穿搭，發現她偏好以流蘇垂墜吊式耳環點亮造型和妝容，想要打造孫仙般的美好氣質必收一款。

孫藝真與玄彬宣布結婚、2022年11月27日宣布平安誕下射手座男寶寶！回顧新手媽媽孫仙的私服發現她時常選擇穿戴「線條造型的垂墜耳環」，日前2024年4月中首度訪台記者會也同樣戴上最愛的耳環，挑選簡約輪廓凸顯俐落時髦，也讓臉部比例顯得小巧，另外，吊墜式結構讓耳環隨著穿戴者的舉手投足之間而輕盈飄動，是帶出優雅風格的好幫手。以下盤點孫藝真紅毯＋私服的耳環造型5招。

▲孫藝真。（圖／翻攝自IG@yejinhand）

孫藝真耳環造型01

在2020年第56屆的百想藝術大獎紅毯上，孫藝真以一襲俐落的V字領亮片禮服，搭配了由大小漸變8顆鑽石水滴打造的這款超長版垂墜耳環，不過於繁複的穿搭法則，也能完美展現貴氣。來自法國珠寶品牌Boucheron寶詩龍的Serpent Bohème系列耳環，水滴圖騰源自蛇頭造型，是品牌相當經典有代表性的設計，其工法以槌子和鑿刀將金屬推塑成型，同時呈現蛇身鱗片紋理。

孫藝真耳環造型02

2017年百想藝術大獎及2016年青龍電影獎皆穿戴K金材質的流蘇式耳環出席，完美呼應粉嫩雪紡禮服的飄飄仙氣。值得注意的小技巧是選擇落至下巴的適中款式，如此能襯托臉龐的精緻比例與俏皮感，而以多條鍊墜打造的垂墜耳環，更能在簡單中流露氣勢。

孫藝真耳環造型03

流覽孫藝真的IG，也能觀察到私下的她常用垂墜耳環為造型化龍點睛。穿上平肩上衣，放下長髮的孫仙，這次選擇搭正面與耳扣皆以金屬鍊打造的垂墜耳環，凸顯造型的層次與高級感！

孫藝真耳環造型04

想要看起來更酷更時髦？不妨選擇「線條造型的垂墜耳環」變奏款。孫藝真這款網格狀垂墜耳環就相當別緻，且不管是與西裝外套或是優雅白襯衫都能搭，輕鬆一招即可穿出個人特色！

孫藝真耳環造型05

不只優雅風格的耳環受到孫藝真的青睞，時下風行的圈圈耳環由她來演繹，讓人忍不住也想入手。圈圈耳環造型簡單仍不失為穿搭亮點，大、小、寬、窄各尺寸圈圈、K金或純銀等變化都有不同風格，不用多想無需高超技巧就能輕鬆戴出率性時髦，修飾小臉效果也很出色，可說是珠寶盒必備款！

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孫藝真, 耳環

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