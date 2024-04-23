周杰倫擔任LA MER品牌大使太帥！跟小綠瓶一同入鏡展現熟男魅力

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

「音樂才子」周杰倫一直都是華語流行歌曲天王，專輯在全球銷售超過3000萬張，獨特的曲風與歌唱風格，不僅作品豐富多元，時至今日再聽依舊不過時，23日更成為頂級保養品牌LA MER品牌大使，兩位「時代經典」跨界合作，周杰倫也表示，「LA MER的肌膚哲學與我的理念相當契合，我相信青春不會消逝，它是永恆的存在」。

繼全智賢之後，LA MER也在23日隆重宣佈周杰倫擔任全球品牌大使，首次合作就釋出多張帥氣照片，與經典保養超能修護精華露一同亮相，展現十足魅力，周杰倫也分享，「透過LA MER，肌膚的青春活力可以被重新煥活，我非常興奮能與LA MER合作，一同傳達每個人都值得寵愛自己的理念」。

而LA MER全球首位品牌大使正是南韓演員全智賢，第二波合作的形象影片不僅由奧斯卡獲獎導演Michel & Olivier Gondry執導，更是透過其真實的人生角色，呼應現今女性多重的身份與忙碌日常，但卻可以透過極致的頂級奢寵，重現年輕活力。

除了周杰倫，南韓歌手IU在日前也成為雅詩蘭黛全球品牌大使，首次亮相的時尚大片，就立刻展現帶貨實力，粉持久氣墊粉餅暢銷色號直接被掃空，愛用唇色以及多款彩妝單品，也詢問度破表。