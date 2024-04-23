fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫擔任LA MER品牌大使太帥！跟小綠瓶一同入鏡展現熟男魅力

>

▲LA MER,雅詩蘭黛,周杰倫,保養,頂級保養,品牌大使,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

「音樂才子」周杰倫一直都是華語流行歌曲天王，專輯在全球銷售超過3000萬張，獨特的曲風與歌唱風格，不僅作品豐富多元，時至今日再聽依舊不過時，23日更成為頂級保養品牌LA MER品牌大使，兩位「時代經典」跨界合作，周杰倫也表示，「LA MER的肌膚哲學與我的理念相當契合，我相信青春不會消逝，它是永恆的存在」。

▲LA MER,雅詩蘭黛,周杰倫,保養,頂級保養,品牌大使,。（圖／品牌提供）

繼全智賢之後，LA MER也在23日隆重宣佈周杰倫擔任全球品牌大使，首次合作就釋出多張帥氣照片，與經典保養超能修護精華露一同亮相，展現十足魅力，周杰倫也分享，「透過LA MER，肌膚的青春活力可以被重新煥活，我非常興奮能與LA MER合作，一同傳達每個人都值得寵愛自己的理念」。

▲LA MER,雅詩蘭黛,周杰倫,保養,頂級保養,品牌大使,。（圖／品牌提供）

而LA MER全球首位品牌大使正是南韓演員全智賢，第二波合作的形象影片不僅由奧斯卡獲獎導演Michel & Olivier Gondry執導，更是透過其真實的人生角色，呼應現今女性多重的身份與忙碌日常，但卻可以透過極致的頂級奢寵，重現年輕活力。

▲LA MER,雅詩蘭黛,周杰倫,保養,頂級保養,品牌大使,。（圖／品牌提供）

除了周杰倫，南韓歌手IU在日前也成為雅詩蘭黛全球品牌大使，首次亮相的時尚大片，就立刻展現帶貨實力，粉持久氣墊粉餅暢銷色號直接被掃空，愛用唇色以及多款彩妝單品，也詢問度破表。

►把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

►櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感

►再愛也不敢表白的三大星座！TOP 1害怕被拒絕　沒有安全感之前不會出手

 

關鍵字：

LA MER, 雅詩蘭黛, 周杰倫, 保養, 頂級保養, 品牌大使

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

開架冠軍出「頂規版」奶油洗面乳！超綿密泡沫上臉秒舒壓

開架冠軍出「頂規版」奶油洗面乳！超綿密泡沫上臉秒舒壓

Threads推爆！跑3家店都不一定有貨的「百元美妝」讓女孩搶破頭　

Threads推爆！跑3家店都不一定有貨的「百元美妝」讓女孩搶破頭　

圖中第一眼先看到貓還是老鼠？測試你有沒有大局觀

圖中第一眼先看到貓還是老鼠？測試你有沒有大局觀

「功能型防曬」成為熱搜關鍵字！高係數已是基本：防水、物理性更受歡迎 讓12星座一眼心動的瞬間！風象星座特別被奇怪的舉動吸引 談戀愛最不靠譜三大星座！TOP 1普遍沒耐性　喜怒善變常嚇到另一半 《淚之女王》金智媛演活傲嬌千金！愛貴婦保養一瓶3萬襯托社長身份 分手還會想著前任三大星座！TOP 1戀愛就是要一輩子　分開當然很不捨 《淚之女王》金秀賢、金智媛配戴「靈蛇婚戒」！羅人友50萬鑽戒套牢朴敏英 女團都在瘋紫蘇葉瀏海！「人間AI」Karina、NewJeans成員Haerin都剪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面