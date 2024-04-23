朴寶劍變黑馬王子現身台北101！NewJeans Danielle超甜揮手上千粉絲守候

記者鮑璿安／台北報導

韓星朴寶劍與大勢女團NewJeans 「混血公主」成員Danielle在昨日抵達台灣，就是為了出席今（23日）CELINE 台北101精品店開幕活動，稍早兩人換上品牌最新季造型正式公開亮相，一現身就引發全場尖叫聲，朴寶劍與Danielle也分別一前一後走到店門外，對現場超過千名粉絲貼心揮手問好，粉絲福利送好送滿。

▲ NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

Danielle 大約在下午1點先現身在CELINE店外，她綁起俏麗高馬尾，看起來狀態相當好，穿著大地色排扣翻領洋裝曬出姣好身材比例，拎上VICTOIRE翻蓋包敬業帶貨。NewJeans在2022年出道後就被封為「怪物新人」，年僅19歲的Danielle也是時尚圈炙手可熱的新星，今年3月她正式成為Celine的品牌大使，這也是她擁有新身分後的首個海外行程，同時是首次正式來台與粉絲見面。

▲朴寶劍時隔5年來台人氣依舊。（圖／記者湯興漢攝）

而朴寶劍時隔5年來台人氣依舊，據了解有粉絲從百貨開門就來等候，他則接續在Danielle之後出場，此次穿著新季豹紋印花夾克搭配尖頭靴亮相，散發黑馬王子般的紳士氣場，手拿大尺寸包款Romy，擁有品牌大使專屬的時髦感。朴寶劍大約公開現身90秒，對現場各個角度的粉絲們微笑揮手，電力滿滿。近期不斷有韓星訪台，伯爵（PIAGET）全球品牌大使韓星李俊昊，將於4月30日出席伯爵位於台北101購物中心3樓的全新形象概念精品店開幕活動，勢必也會掀起超強熱度。

▲CELINE 台北101精品店外聚集粉絲。（圖／讀者提供）