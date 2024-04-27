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「美白保養」4大迷思皮膚科醫師來解惑　做好防曬、保濕最重要

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文／美人圈

夏天快到了，「美白保養」再次成為熱門話題！平時很常在網路上看到一些美白保養的迷思和方法，但是卻不知道到底是否正確，這次小編邀請到雙和醫院皮膚科&醫學美容中心翁子玉醫師，來為大家解惑這些常見的美白迷思，更加碼分享美白保養的秘訣，以及美白產品的挑選攻略和注意事項，趕快一起看下去！ 

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲夏天來臨，美白保養就成熱門話題。（圖／IG@marcellasne_）

美白保養懶人包

美白正確方法與觀念

在開始美白前，最重要的就是先建立好正確觀念，以免變白不成反爛臉！

１：做好防曬

翁醫師表示，想要變白最重要的一件事就是「做好防曬」！因為紫外線會造成皮膚的黑色素刺激，如果擦了很多美白產品，但是都沒有做好防曬，皮膚反而會產生一些黑斑或是曬黑。平時最好做到「物理性防曬」或「擦防曬乳」，才能維持其效果。

２：使用正確、安全的美白保養品

沒有經過衛服部機關認證的美白保養品，可能會有隱藏的風險！化粧品衛生安全管理法修正後，陸續要求產品建置化妝品產品資訊檔案。翁醫師建議，可以到【衛福部食藥管理署 化粧品登錄平台-民眾查詢】，輸入產品中文名稱及產品標示上公司名稱，即可查詢到此產品有沒有完成產品登錄囉！

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲美白前先要有正確觀念。（圖／IG@limjjy2）

３：膚況穩定才用美白產品

有些美白產品含有酸類，對皮膚來說會比較刺激。翁醫師提醒，一定要在「皮膚狀況穩定」的情況下使用美白產品，才能降低刺激性皮膚炎的風險，也才能發揮其美白的效果。

４：「保濕」也很重要

翁醫師表示，如果皮膚的保濕做得足，皮膚表面的角質不規則的情況就不會那麼嚴重，看起來就會更有光澤、也會更白。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲做好保濕也是美白的一環。（圖／IG@kyo1122）

錯誤美白迷思＆無效美白方法

相信很多人都聽過「用小黃瓜敷臉、泡牛奶、喝薏仁水」這些美白方法，但是翁醫師表示，這些其實都是無效的美白方法喔！是因為皮膚在足夠保濕的情況下會有提亮的效果，所以造成皮膚好像變白了的錯覺。小編也請翁醫師來為大家解惑一些常聽到的「美白保養迷思」：

迷思1.美白產品只能在晚上擦，白天擦可能會反黑？

翁醫師表示，美白產品在白天和晚上擦的差別是「用什麼成分」！美白成分非常多種，有些酸類成分像是水楊酸、果酸，因為具有刺激性，使用後會有輕微的癢感跟刺痛感，不適合在白天擦拭，是因為怕在紫外線曝露下，可能加重皮膚紅腫的風險。若是維他命C、維他命B3菸鹼醯胺這些成分，同時具有「抗氧化」的功能，則可以減少紫外線照射產生的皮膚氧化壓力。

夜間煥膚美白推薦：貝膚黛瑪 12%超級C酸激光煥膚精華

選用10%「水楊酸+果酸」暢通阻塞毛孔、代謝老廢角質，搭配2%維他命C糖苷，打造由裡而外淨白光滑美肌。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲貝膚黛瑪 12%超級C酸激光煥膚精華 15ml，NT$1,280。（圖／貝膚黛瑪）

迷思2.天天敷面膜會加快美白速度嗎？

翁醫師說，皮膚看起來很白、很彈潤，其實和皮膚的「保水度是否足夠」有很大的關連。面膜的作用是在短時間內迅速為肌膚補水，但是如果敷太久，可能會有刺激性皮膚炎的風險，而且並不能確定面膜中是否含有讓皮膚過敏的成分，因此翁醫師並不建議天天敷面膜，建議一周敷2-3次即可。

 ▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲皮膚科醫師不建議天天敷面膜。（圖／IG@goyounjung）

迷思3.美白保養品的維他命C濃度越高，效果越好嗎？

維他命C的產品成分不一定會只有維他命C，可能還會添加維他命E、B3，結合他們的功效讓美白效果更穩定，而不是使用單一成分的高濃度。翁醫師說明，在挑選美白產品時，不只要看維他命C的濃度，用了對肌膚會不會敏感，主要是要看它的「成分」，因為它有不同的衍生物，第二個是要看「酸鹼度」，因為維他命C也是一種酸類，如果pH值越低，刺激性就更高。

每個人的肌膚耐受度不同，高濃度的產品不一定適合，如果適得其反造成皮膚發炎，反而可能產生色素沉澱。翁醫師建議可以先從濃度低一點的產品開始嘗試，等皮膚穩定後再慢慢提高濃度。

維他命C美白推薦：Dr Sebagh 美白C粉

早晚皆可使用，毎次使用倒出紅豆大小（約半格）的美白C粉，與精華液、乳液或乳霜或是各種面膜混合，以螺旋按摩的方式塗於臉上。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲Dr Sebagh 美白C粉（1.95gｘ5支），NT$4,800。（圖／Dr Sebagh）

迷思4.使用含酸性成分的美白產品，皮膚會愈用愈薄？

酸性成分的產品，像是水楊酸、果酸都有去角質的功效，翁醫師表示，去角質後會覺得皮膚變薄，是因為皮膚表層的老廢角質被代謝掉了，酸類只會影響到皮膚表層的角質，並不會影響到皮膚表皮層，因為皮膚組織會一直再生，會一直形成新的角質。

去角質只是去除表面不平整的那層，所以皮膚是不會越用越薄的。翁醫師提醒，去角質後皮膚可能會變得比較敏感，就需要加強保濕，建議不要太頻繁去使用酸類產品，以免發生「刺激性＞效用」的情況。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲酸類產品不建議頻繁使用。（圖／IG@m.by__sana）

美白保養常見問題

已經很努力美白了，為什麼還是看不到明顯成效？翁醫師也為大家解答了以下美白常見問題，對症下藥才能白得更有效率！

1：美白產品應觀察多久才能判斷效果？

翁醫師建議，美白產品最少要「持續使用一個月」的時間！美白產品之所以用了會變白，是因為美白產品的三大機轉：抑制黑色素生成、黑色素傳遞、促進黑色素堆積的角質細胞代謝，皮膚更新的周期大概也需要28天左右。不過翁醫師提醒，這個判斷基準只適用於一般的皮膚美白，如果有些人有肝斑、曬斑、痘痘發炎後的色素沉澱等問題，就會需要更長的時間觀察。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲美白產品最少要持續使用一個月。（圖／BEAUTY美人圈）

2：「痘疤」怎麼保養才能趕快白回來？

翁醫師表示，第一步要先判斷現在痘痘的狀況是否已經穩定，如果發炎的痘痘都好了，使用美白產品才能發揮效果；若是痘痘還在持續發炎、持續生成黑色素，效果就不佳。翁醫師建議，如果有痘疤的問題，可以擦含有「杜鵑花酸」的藥膏或精華液，除了用來治療痘痘、減少發炎，也可以淡化黑色素。

杜鵑花酸保養推薦：醉象 彈力亮白面膜

採用高濃度的10%杜鵑花酸，搭配幫助角質代謝的1%水楊酸，可校正肌膚瑕疵和減少色斑的產生，同時勻亮膚色。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲醉象 彈力亮白面膜50ml，NT$2,300。（圖／醉象）

3：美白前需要先「去角質」嗎？

去角質的方式有很多種，翁醫師最不建議的是使用「磨砂類型去角質」，因為磨砂的顆粒很粗大，可能會因為摩擦導致過度刺激皮膚，而產生皮膚炎。如果是用「酸類煥膚」，要注意的是使用次數不能太頻繁，使用酸類雖然可以加速角質代謝，角質不規則的情況也可以得到改善，皮膚就會變得比較平整光滑，但是如果太頻繁使用酸類，皮膚可能會承受不住。

翁醫師提醒，有敏感肌者，去角質可能加重敏感的情況，也提醒去完角質後，不建議當天就使用美白產品，最好可以相隔1-2天，以免過於刺激皮膚。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲磨砂類型去角質使用次數不能太頻繁。（圖／IG@hazelchoiii）

4： 早C晚A要用「A醇」還是「A醛」？

翁醫師表示，兩者的效果是一樣的！「A醇」和「A醛」都是維他命A的衍生物，功效強度高至低依序為：A酸→A醛→A醇→A酯，A醛與A醇皆需要經過轉換才能形成具有美白功效的A酸，因此皆比A酸溫和。但由於A醇經過的轉換步驟較少，一般而言效果較佳，但添加的濃度也需要列入考慮。

不過翁醫師提醒，因為美白產品的成分不單只添加A醇或是A醛，一定會搭配其他成分，經過共同交互作用後，才能達到好的美白效果，所以單看一個成分是不夠的。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲早C晚A保養正夯。（圖／IG@tiffanyyoungofficial）

敏感肌挑選美白保養品該注意什麼？

對於敏感肌膚而言，美白保養時更需要格外小心，以免美白不成，肌膚反而更乾燥刺激。以下為敏感肌美白建議：

1.判斷膚況

翁醫師表示敏感肌的人需要先判斷自己的皮膚有沒有「發炎、發紅、發癢」的情況，如果沒有才能使用美白產品。

2.「手臂內側」測試是否敏感不適

一開始不知道這個產品會不會讓自己的皮膚產生不適反應，翁醫師建議可以先在塗抹在「手臂內側」進行測試，確定不會產生刺激或不適反應再使用。

3.少量使用、拉長使用時間間隔

初期上臉可以以「量少、拉長使用時間間隔」做使用，先擦個1-2天，等皮膚適應後再慢慢增加使用頻率。

4.酸類成分從「最低濃度」開始使用

含有酸類成分的產品，對於敏感肌來說相對會比較刺激，翁醫師建議盡量先從「最低濃度」開始嘗試，待肌膚適應後再考慮慢慢增加濃度。

5.減少刺激性成分接觸

挑選產品時，還要盡量減少刺激性成分的接觸，像是含有酒精、香料、色素都盡量不要使用，減少刺激皮膚的風險。

敏感肌提亮推薦：JURLIQUE 賦活再生發光雙精萃

雙重油水配方，搭配99%高效植萃配方，能有效改善疲憊暗沉，讓肌膚更加保濕透光。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲JURLIQUE 賦活再生發光雙精萃30ml，NT$2,900。（圖／JURLIQUE）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 美白, 保養

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