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玻妞擦窗機器人「仿真人哈氣」都能做　手感擦玻璃免彎腰

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▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

說到最費力的家事，擦窗戶絕對榜上有名，台灣品牌HOBOT近期因應母親節，也推出旗下最新擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro，主打以極細的霧化水珠模擬「人口哈氣」的效果，本代再以加強版的雙布振動擦拭拋光，號稱可達到人手擦窗的細膩度，很明顯是針對5月份大家想回饋母親辛勞的心情而來，由嘉儀企業代理銷售，售價12,980元。

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

最新玻妞HOBOT-S6 Pro主要特色為「雙布振動系統」，有別於一般擦窗機器人，僅有一塊清潔布擦拭的設計，該機款將布分為兩塊，以每分鐘600次頻率、4mm的擦拭幅度來回擦拭，初衷是在於模仿人手擦拭窗戶的細膩度，加上機械高速運轉可達到高效清潔效果，高速振動除可清潔髒汙，也能確保爬升穩定順暢，還能平衡玻璃上的靜電達到拋光效果，維持更長時間的亮潔表面。

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

另外HOBOT-S6 Pro也搭載「雙邊超音波噴水」技術，將水霧化成15微米水珠，形成仿人哈氣的霧化效果，每平方公尺僅需2.8毫升的水便能擦拭，而邊緣、漏氣及碰撞偵測專利技術也升級，在無框玻璃上使用也沒問題，四角圓弧也可讓角落清潔覆蓋率達到80%。

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

英國品牌Dyson在本月也發表旗下最新的CleanTrace擴增實境工具，用來與Gen5Detect Absolute 無線吸塵器搭配使用，加上Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭配件及壓電式聲學感應技術，可讓使用者看到家中角落哪裡沒被清潔到。

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

根據Dyson研究顯示，民眾經常高估自己的清潔時間，大約80%的民眾聲稱每次平均吸塵時間為24分鐘，實際清潔工作卻持續不到10分鐘，且時常出現經常對同一區域重複清掃，而遺漏椅腳或低矮家具底部等角落的狀況。CleanTrace AR擴增實境工具號稱可透過即時視覺化技術，顯示使用者清潔過的地方，清楚顯示清掃遺漏的位置。

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

其技術概念是透過使用者手機上的LiDAR光學雷達，技術繪製房間地圖，並通過AR疊加清潔路徑，即時顯示清潔過的地方和遺漏的地方。完成清潔後，使用者也可用手機重點掃描易受忽視的角落區域，避免清潔區域遺漏，預計今年6月起在全球特定市場推出。

▲擦窗機器人玻妞HOBOT-S6 Pro。（圖／品牌提供）

▲CleanTrace擴增實境工具可與Gen5Detect Absolute 無線吸塵器搭配使用。（圖／品牌提供）

關鍵字：

家居, 清潔, 擦窗機器人, 擴增實境, 技術

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